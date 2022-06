Jabra a conçu un système de gestion des appels téléphoniques, avec quatre micros et un capteur de conduction osseuse, qui donne une qualité impressionnante quand on porte les Elite 7 Pro.

Avec un son riche et une prise en charge des appels téléphoniques incomparable, les écouteurs Jabra Elite 7 Pro déclassent tous leurs rivaux. Dommage que certains aspects logiciels ne soient pas à la hauteur.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Jabra s’est forgé au cours des années une réputation enviable pour la qualité sonore de ses écouteurs Bluetooth intra-auriculaires. Le nouveau modèle, Elite 7 Pro, continue dans la même veine, avec une basse riche et enveloppante, et une définition dans les hautes et moyennes fréquences qui donne une précision délicieuse à la musique.

À moins d’utiliser un casque d’écoute de bonne qualité, nous ne connaissons pas d’écouteurs Bluetooth qui donnent un aussi bon son, ni AirPods, ni Galaxy Buds, ni Pixel Buds.

On dispose dès le départ d’un outil dans l’application maison, Sound+, qui permet de calibrer les écouteurs selon votre capacité auditive. Des sons, allant des très hautes fréquences aux basses presque inaudibles, permettent aux écouteurs Elite 7 Pro d’évaluer l’état de votre ouïe et d’offrir un son en conséquence.

Un test d’ajustement, MyFit, est également proposé. C’est ici que vous pourrez choisir entre les trois tailles d’embout proposées. Chaque écouteur dispose de trois commandes personnalisables, selon le nombre de fois où on le tapote, notamment pour avancer, reculer, prendre un appel, raccrocher ou activer un assistant vocal.

En théorie, on peut ainsi convoquer Alexa, Siri ou l’Assistant Google. On y reviendra.

Jabra a poussé le bouchon encore plus loin avec la gestion des appels téléphoniques, grâce à un système appelé Jabra Multisensor Voice. D’abord, à l’extérieur, le bruit de fond du vent est annulé de façon quasi magique. Avec quatre micros efficaces et un capteur de conduction osseuse, vous entendez votre voix de façon claire, tout comme celle de votre interlocuteur. La qualité des appels est impressionnante.

L’autonomie de chaque écouteur atteint 8 heures, et l’étui, qui se recharge par USB-C ou par magnétisme, ajoute 22 heures. On peut également n’utiliser qu’un écouteur à la fois ; le son devient alors mono.

Les Elite 7 Pro disposent de la fonction active d’annulation du bruit ambiant (ANC, en anglais), plutôt efficace dans les environnements bruyants comme le métro. On peut, d’un clic sur l’écouteur gauche, passer de l’annulation du bruit au mode opposé, appelé HearThrough, qui amplifie au contraire le son ambiant.

Absente lors du lancement initial en décembre dernier, la possibilité de coupler les écouteurs à deux appareils a finalement été introduite en janvier dernier.

On peut par exemple connecter les écouteurs à son téléphone pour les appels et à l’ordinateur pour les vidéoconférences. Seul l’appareil qui a un son à émettre prendra le contrôle des écouteurs.

On a redessiné les écouteurs, plus petits et plus légers que les modèles précédents, avec un cornet qui entre plus profondément dans l’oreille. Même s’ils ne sont pas conçus de prime abord pour le sport, ils tiennent bien et ne sont jamais tombés au cours d’une activité physique. Ils sont classés IP57, donc minimalement résistants à la poussière et à l’eau, avec une garantie de deux ans sur ces deux éléments.

On aime moins

Utilisateurs Android, vous n’aurez droit pour le moment à aucune configuration : l’application Sound+ est absente du Google Play Store, pour une raison mystérieuse que même Jabra ne peut expliquer. « Nous espérons trouver une solution bientôt, mais nous ne disposons d’aucune estimation de temps en ce moment », nous prévient-on sur le site de Jabra.

Nous n’avons donc pu essayer l’Assistant Google sur ces écouteurs. La version iOS, elle, propose Alexa ou Siri. Les convoquer est un casse-tête : Alexa ne fonctionne que quand l’appli d’Amazon est ouverte, et Siri comprend très mal les consignes.

Pas du tout évident de gérer la connexion entre deux appareils. Parfois, il n’y a pas de son, d’autres fois, le deuxième appareil refuse de se connecter. La fonction, de toute évidence, n’est pas au point.

On achète ?

Gros dilemme, ici. On a, d’un côté, une qualité sonore et une gestion des appels téléphoniques incomparables qui nous feraient chaudement recommander cet achat. Mais l’absence temporaire de l’appli pour Android empêche toute personnalisation, même s’il est possible de simplement les connecter en Bluetooth, et l’ajout des trois assistants vocaux manque de finition. Si ces deux éléments vous dérangent, n’achetez pas.

Note : après la rédaction de cette critique, l’application Sound+ est redevenue disponible sur le Google Play Store.