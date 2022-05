Il ne manquait qu’une fonction à la valve intelligente Sedna, du fabricant québécois Sinopé : un capteur de débit. C’est maintenant chose faite avec la deuxième génération, qui combine détecteurs, bilans de consommation et fonctionnement hors ligne pour une paix d’esprit totale.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Il y a trois ans, la première version de la valve intelligente Sedna nous avait séduits par son prix très concurrentiel de moins de 500 $, que l’on pouvait apparier à un maximum de 20 détecteurs de fuite. Mais sans capteur de débit, une fonction offerte sur des valves deux ou trois fois plus coûteuses, les fuites peuvent devenir catastrophiques avant d’être stoppées.

Maintenant, on peut ajouter à la deuxième génération de cette valve un capteur de débit mécanique à un coût modique. On peut régler la définition d’un « flot anormal » à son goût, entre 15 minutes et 24 heures de circulation d’eau continue, et ordonner ensuite à la Sedna de fermer la valve, d’envoyer un courriel ou un texto, choisir toutes ces actions ou aucune.

Parce que notre entrée d’eau était trop étroite et emprisonnée dans de l’uréthane, l’installation de cette nouvelle valve a pris une bonne heure – merci aux deux plombiers du Groupe Charbonneau engagés par Sinopé pour leur patience. Par la suite, nous n’avons eu qu’à ajouter la Sedna à la plateforme Neviweb par WiFi et à reconnecter les cinq détecteurs de fuite à la nouvelle valve, qui fait alors office de passerelle Zigbee, la configuration recommandée.

PHOTO FOURNIE PAR SINOPÉ Le capteur de débit de la valve Sedna a démontré une très bonne précision de ce système, fermant par exemple l’eau après 59 minutes et 50 secondes de remplissage de la piscine quand nous avions programmé une heure.

Nous avons ajouté un nouveau produit de Sinopé, un « détecteur de fuite intelligent avec câble de périmètre ». Ce câble détecte les fuites tout au long de ses 2,2 m, et on peut le placer autour d’un chauffe-eau ou tout au long d’un tuyau.

Voilà, tout est en place. Il suffit d’une serviette humide ou d’une flaque d’eau sur un des détecteurs pour fermer l’arrivée d’eau.

Le capteur de débit a démontré une très bonne précision de ce système, fermant par exemple l’eau après 59 minutes et 50 secondes de remplissage de la piscine quand nous avions programmé une heure. Un texto et un courriel sont venus confirmer la fermeture.

Pour rouvrir l’eau, il suffit d’appuyer sur le bouton Open sur la valve intelligente, ou aller dans l’application mobile Neviweb sur son téléphone ou sa tablette. Nouveauté, on peut envoyer une commande vocale à Alexa ou à l’Assistant Google.

Le capteur de débit permet d’avoir un bilan de la consommation d’eau des 48 dernières heures, sur 30 jours ou 24 mois. On peut demander la coupure de l’eau en cas de risque de gel. La valve, grâce à ses piles, peut rester active jusque pendant 48 heures en cas de panne de courant. Elle et ses détecteurs de fuite fonctionnent alors en mode hors ligne et ne dépendent ni de l’internet ni d’Hydro-Québec. Ils ne peuvent évidemment plus envoyer de texto ou de courriel dans ce cas.

On peut notamment fermer ou ouvrir la valve à partir d’un interrupteur Sinopé, en cliquant deux fois, ou ordonner l’extinction d’appareils connectés à une prise intelligente en cas de fuite. La géolocalisation permet à la valve de réagir à la présence ou à l’absence des propriétaires, par leur téléphone, selon la distance choisie.

En 18 jours de tests, jamais le système ne s’est montré défaillant. Les détecteurs sont bien conçus et continuent d’émettre même quand ils sont placés entre les murs ou dans un réfrigérateur.

Il n’y a aucuns frais d’abonnement, et le système est compatible avec d’autres plateformes Zigbee, comme SmartThings, ce qui lui permettrait d’être encore fonctionnel si Sinopé cessait ses activités.

On aime moins

Le capteur de débit n’a qu’un défaut, probablement lié au fait qu’il soit mécanique et non à ultrasons : il peut se révéler bruyant quand il y a un fort débit d’eau. Rien de dramatique : on a alors l’équivalent du son émis par un ordinateur dont le ventilateur travaille fort. Le fait est connu chez Sinopé et semble causé par plusieurs facteurs, notamment la configuration de la tuyauterie. De fait, ce bruit n’est apparu qu’avec deux robinets précis lors de nos tests.

On achète ?

Quelques constantes se dégagent des produits conçus au Québec par Sinopé, des thermostats fabriqués à l’époque par Aube jusqu’à la plateforme domotique diversifiée proposée en 2022 : leur qualité, leur prix concurrentiel et le soin apporté aux détails.

La valve intelligente Sedna de deuxième génération est de la même trempe. Un choix très recommandable, pas de doute.