Testé : Polar Pacer Pro

L’essence de Polar à bon prix

La toute nouvelle Pacer Pro reprend essentiellement les fonctions de montres de sport plus coûteuses, notamment le GPS, le baromètre et tous les tests de forme physique imaginables, tout en demeurant relativement abordable. Mais comme toute Polar, sa complexité et son interface brouillonne sont intimidantes pour le débutant.