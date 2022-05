Twitter

Le doute s’invite à Wall Street sur le rachat du réseau social par Elon Musk

(New York, Paris) Elon Musk pourrait-il au final ne pas racheter Twitter ? Des doutes semblent émerger à Wall Street alors que l’action de Tesla et celle du réseau social cédaient du terrain jeudi, et que le fantasque homme d’affaires multipliait les provocations contre la plateforme et ses cadres.