Le studio de jeux vidéo suédois Embracer compte dorénavant dans son écurie trois studios de Square Enix, dont Square Enix Montréal et Eidos-Montréal. Crystal Dynamics, de San Francisco, fait également partie de cette transaction évaluée à 300 millions US annoncée ce lundi.

Karim Benessaieh La Presse

Embracer met ainsi la main sur un catalogue d’une cinquantaine de jeux, dont la franchise Tomb Raider incarnée par un des personnages les plus populaires de l’industrie du jeu vidéo, Lara Croft. Eidos-Montréal et Square Enix Montréal ont également été derrière plusieurs opus d’un autre succès, Deus Ex, un jeu de tir à la première personne. Les trois studios acquis, qui comptent au total 8 antennes dans le monde, emploient 1100 personnes.

Les deux franchises ont compilé des ventes totales de plus de 100 millions d’unités. Eidos-Montréal a été fondé en 2007 et compte 500 employés, la majorité à Montréal ainsi que dans deux studios à Sherbrooke et à Shanghai. Fondé en 2011, Square Enix Montréal a 150 employés à Montréal et à Londres, en Grande-Bretagne.

« Nous reconnaissons les franchises fantastiques, le talent créatif de classe mondiale et la réputation d’excellence qui ont été sans cesse démontrés dans les dernières décennies », a déclaré par communiqué Lars Wingefors, cofondateur et PDG du groupe Embracer.

Un géant de 124 studios

Dans un communiqué distinct, Square Enix, établi à Tokyo, a expliqué que cette transaction allait permettre une « allocation plus efficace des ressources » du groupe, lui permettant notamment d’aller de l’avant dans de nouvelles entreprises avec des investissements dans des domaines « comme la chaîne de blocs, l’intelligence artificielle et l’infonuagique ».

La dernière œuvre d’Eidos-Montréal au sein de Square Enix a été Guardians of the Galaxy, sorti en octobre 2021, un jeu au graphisme remarquable teinté d’humour qui a reçu un excellent accueil critique et populaire. Square Enix Montréal, quant à lui, préparait depuis 2016 sa transition vers le jeu mobile gratuit au téléchargement avec achats intégrés. Après avoir fait sa marque entre 2014 et 2016 avec des jeux mobiles payants comme Lara Croft GO et Hitman GO, le studio a livré son premier jeu gratuit, Hitman Sniper : The Shadows, en mars dernier.

Le meilleur est à venir

Par courriel, Square Enix Montréal a fait parvenir à La Presse une réaction officielle.

Embracer Group nous aidera à atteindre de nouveaux sommets alors que nous continuerons de proposer des expériences incroyables à partir de notre portefeuille de franchises ainsi que de propriétés intellectuelles et de concepts originaux développés avec des partenaires. Square Enix Montréal

« Merci à nos joueurs et à nos joueuses de faire partie de l’aventure avec nous. Le meilleur est encore à venir ! »

Dans son communiqué, Embracer précise que Square Enix Montréal continuera de se spécialiser dans les jeux mobiles, tandis qu’Eidos-Montréal travaillera sur des projets de grande envergure, des AAA dans le jargon, basés sur des franchises déjà connues ainsi que des nouvelles.

Avec ces acquisitions, Embracer compte maintenant quelque 14 000 employés, dont 10 000 développeurs de jeux répartis dans 124 studios de production interne. La transaction devra être approuvée par les autorités réglementaires.