Au début du test, les trois jolis routeurs eero 6+ d’Amazon nous ont donné un réseau maillé rapide, stable et couvrant toute la maison. Tout s’est gâché les derniers jours avec un bogue incompréhensible. Dommage.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Avertissement : cette critique est dichotomique. Elle reflète le plus fidèlement possible notre expérience, largement enthousiaste au début.

Les trois routeurs eero 6+ d’Amazon forment un réseau maillé, capable de couvrir jusqu’à 460 m2 et de connecter simultanément 75 appareils. Ils sont classés WiFi 6 et ont accès à une bande passante de 160 MHz.

Premier constat : ils sont bien jolis et discrets, ces routeurs, de petites boîtes blanches de 97 mm de large et de 65,9 mm de haut. Leur prix est dans la moyenne de ce type de produits, à 429 $ pour trois unités.

On commence l’installation en branchant le premier routeur eero 6+ directement au modem, par câble Ethernet. On télécharge l’application eero et on ajoute les deux autres routeurs. Les ajouts se sont faits rondement et nous avions effectivement un plein signal WiFi partout dans la maison. Mieux, comme on peut placer les routeurs secondaires près des fenêtres, le signal se rendait plus loin que jamais dans la cour et devant la maison.

Nos premiers tests de vitesse étaient concluants : que notre tablette soit connectée au routeur principal ou à ses auxiliaires, nous obtenions une vitesse maximale, soit environ 109 Mb/s, tandis que le « ping » était autour de 15 ms. Donc, aucune perte de signal selon qu’on est connecté au routeur principal ou qu’on passe par l’intermédiaire d’un routeur auxiliaire.

Premier test, le plus crucial pour un réseau maillé, passé avec succès.

Ce réseau s’est avéré pendant deux semaines d’une stabilité à toute épreuve, fournissant sans ralentir du signal à plusieurs utilisateurs en même temps. Nous avons poussé la machine à trois occasions avec un téléchargement de gros jeu vidéo, deux téléconférences et deux films diffusés en direct : un résultat impeccable, sans délais et sans coupures. Le WiFi peut livrer au total 1,3 Gb/s sans fil et chaque routeur dispose par ailleurs de deux ports Gigabits, ce qui dépasse bien entendu les capacités de notre internet résidentiel.

L’interface de gestion offerte dans l’application eero est plutôt claire, avec chaque routeur s’affichant dans la page d’accueil et permettant de voir où se branche chaque appareil. Une force flagrante d’eero, c’est qu’à peine un appareil sur dix n’était pas reconnu automatiquement. La plupart des autres routeurs que nous avons testés affichaient beaucoup plus d’« appareils inconnus ». On peut d’un coup d’œil voir un tableau de bord de l’activité sur le réseau, avec le total des téléchargements et la vitesse du réseau. Pour un mois, on a gratuitement droit au service eero Secure+, qui coûte par la suite 12,99 $ par mois. eero surveille la circulation sur le réseau et intercepte les menaces. Dans notre cas, il en a arrêté 14 en deux semaines et a procédé à 168 513 analyses. Difficile de dire si ces menaces étaient graves.

On aime moins

Le premier bogue est apparu très précisément le 22 avril, quand un Google Home mini qui sert de réveil-matin n’avait plus de connexion internet au moment le plus important de sa journée, le matin. Nous avons par la suite découvert que nos quatre Google audio ne se connectaient plus à l’internet.

Il s’agissait d’un bogue majeur, puisque ces appareils étaient sans contredit les plus souvent utilisés par la famille.

Étrangement, le Nest Hub, avec son écran, n’avait pas ce problème. Aucun autre appareil dans la maison n’était touché par cette panne.

Nous avons tenté, sans succès, de réinitialiser un des Google Home, ce qui s’est avéré impossible puisqu’il n’avait plus aucun accès à l’internet. Nous avons redémarré les autres Google. Rien. En désespoir de cause, nous avons réinstallé l’ancien routeur. Tous les problèmes ont disparu.

On achète ?

Il peut sembler injuste de crucifier un appareil à cause d’un seul bogue, aussi majeur soit-il. Et il faut convenir que d’autres utilisateurs n’auront peut-être jamais à le subir. Dans notre cas, il a fallu deux semaines avant de le voir apparaître. En aurions-nous découvert d’autres à plus long terme ? C’est de mauvais augure.

Chose certaine, nous ne pouvons honnêtement recommander son achat. L’eero 6+ a des qualités indéniables, mais il n’a pas passé dans notre cas le test le plus important pour un routeur, la fiabilité.