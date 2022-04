Oubliez les effets spéciaux à la Mario Tennis Ace ou Golf : Super Rush, Nintendo Switch Sports utilise à plein les possibilités des Joy-Cons pour vous plonger avec réalisme dans six sports. Bonne suée garantie.

Karim Benessaieh La Presse

Les amateurs qui ont connu le premier Wii Sports sorti en 2006 ne seront pas dépaysés par sa nouvelle version pour la Nintendo Switch qui atterrit sur les tablettes ce vendredi. On utilise toujours une ou deux manettes, devenues ici des Joy-Cons, pour simuler les gestes de bras qui vont se répercuter à l’écran. On a conservé deux des jeux originaux, le tennis et le bowling, auxquels on a ajouté le soccer, le badminton, un jeu de sabre appelé chambara et le volleyball.

On peut jouer seul contre l’ordinateur ou entre quatre joueurs en mode local, avec la possibilité d’intégrer jusqu’à deux joueurs en ligne.

Fouetter l’adversaire

Chaque sport est précédé d’un court tutoriel qui vous apprend rapidement à utiliser votre Joy-Con. Les commandes, très intuitives, consistent essentiellement à faire avec votre manette ce que vous feriez sur le terrain. Au volleyball, au tennis, au badminton, au soccer ou au bowling, vous balancez le bras de bas en haut pour recevoir le ballon, la balle ou le volant, le projeter dans les airs dans la direction que vous choisissez, et le frapper pour remporter le point.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU JEU

Et ça fonctionne étonnamment bien. Il suffit de quelques minutes pour devenir un joueur de volleyball très honnête qui reçoit le ballon, le passe à son partenaire et envoie un smash percutant. Des six sports proposés, c’est d’ailleurs celui qui nous a semblé le plus réaliste et qui exige le plus d’effort physique. Entamé assis sur un fauteuil, notre premier contact nous a fait rapidement réaliser qu’il fallait se lever pour se donner à plein dans ces matchs à quatre.

Le tennis et le badminton sont également plutôt réussis. Dans le premier, particulièrement, on a la possibilité de bien contrôler la balle, de faire promener nos deux adversaires – il s’agit de matchs en double – et de les achever d’un bon coup de raquette fouetté. Les commandes sont relativement simples pour le service, qui atterrit presque automatiquement au bon endroit, mais se compliquent quand il s’agit de retourner une balle. La règle, c’est que plus vous réagissez tardivement, moins vous avez de contrôle et risquez d’envoyer votre balle hors des limites.

Soccer fantaisiste

On a mis la pédale douce sur les effets spéciaux auxquels nous a habitués Nintendo dans ce type de jeu. Pas de grandes explosions d’étoiles, pas de transformation en géant ou en tortue guerrière, uniquement quatre personnages enfantins qui s’échinent à l’écran et dont on contrôle tous les détails corporels ou d’habillement.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU JEU

Le soccer est sans doute le moins réaliste des six sports, avec un ballon gigantesque qu’il faut pousser du pied et envoyer dans une baie vitrée qui explose. Mais on y a ajouté ici un élément intéressant : le Joy-Con peut être attaché à la jambe, vous forçant à réellement faire le geste avec le bas du corps pour contrôler le ballon.

Le jeu de sabre est une curiosité, amusant quelques minutes et qui consiste essentiellement à assener des coups à son adversaire pour le faire tomber d’une plateforme. Il nous semble être un intrus dans le concept. Quant au bowling, où l’on peut jouer à quatre joueurs simultanément, chacun dans son allée, il est bien conçu et plutôt facile. Contrairement à la vraie vie, on a la possibilité de viser très précisément la quille qui va faire tomber toutes les autres, ce qui nous a fait multiplier les abats. On peut ajouter une petite touche de fantaisie dans un mode spécial où des obstacles se promènent sur votre allée.

On nous promet par ailleurs cet automne une mise à jour avec le golf.

Le verdict

Nintendo Switch Sports offre ce que le vétéran japonais des jeux vidéo sait le mieux faire, des jeux pour toute la famille misant sur la coopération. Rien de révolutionnaire ici, mais on est revenu ici à l’essentiel, misant plus sur la simulation du mouvement à l’écran avec les manettes que les animations déjantées qui accompagnaient les dernières œuvres du genre. Il s’agit bien entendu d’une imitation qui ne fera pas du joueur un expert de ces sports : les commandes sont décalées et les mouvements ont leur propre logique qui a peu à voir avec la réalité.

Mais on a ici de quoi passer de belles heures en affrontement amical.