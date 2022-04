Pour un prix imbattable, l’adaptateur USB-C 7 ports de ZMUIPNG multiplie les possibilités de branchement de votre ordinateur vers un moniteur, des cartes mémoires ou de bons vieux périphériques USB-A. Quelques mois d’essai nous ont toutefois démontré que l’offre était trop belle pour être vraie.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

On ne parle pas assez de l’importance en 2022 des adaptateurs USB, appelés aussi concentrateurs ou hubs. Avec le nombre de ports toujours réduit des ordinateurs portables, et la généralisation des entrées USB-C quand on utilise encore des périphériques USB-A, ces petits appareils sont pratiquement incontournables.

Voici donc ce qui s’avère a priori une offre prometteuse, l’adaptateur USB-C 7 ports de la firme chinoise ZMUIPNG, dont on trouve les produits un peu partout en ligne et spécifiquement chez Walmart en magasin. Premier avertissement : un adaptateur se trouve par définition à être une interface entre de nombreux appareils différents. Nous avons multiplié les essais, alternant par exemple entre un MacBook Pro 2020, un MacBook Air M1 et un ASUS ROG GL703, trois moniteurs et deux claviers. Certaines combinaisons ont bien fonctionné, d’autres non, mais il est évidemment impossible de toutes les prévoir.

Comme son nom l’indique, cet adaptateur se branche dans un port USB-C de votre ordinateur pour le multiplier par sept. D’abord, on peut y brancher une alimentation USB-C pouvant aller jusqu’à 100 W, rechargeant du même coup votre portable. Il fait de plus office de lecteur pour cartes SD et Micro SD, avec une vitesse de transfert de 104 Mo/s.

Ces deux fonctions, l’adaptateur ZMUIPNG les a assumées pendant quatre mois sans aucun bogue.

Sur un des côtés, on dispose de trois entrées USB-A 3.0, capables de transférer des données d’un disque dur externe jusqu’à une vitesse de 5 Gb/s, si ce disque est capable d’en livrer autant. On peut en outre y brancher tous les claviers, souris, clés USB et périphériques qui ont encore une prise USB-A, ce qui représente encore la majorité.

Enfin, l’adaptateur a une sortie HDMI 4K qui permet de connecter votre ordinateur à un moniteur. Nous avons obtenu une sortie de 3440 x 1440 sur un moniteur Huawei MateView GT pour un taux de rafraîchissement de 50 Hz. Le maximum théorique, que nous avons obtenu sur un téléviseur OLED CX de LG, est de 3840 x 2160 avec un taux de 30 Hz.

Les premières semaines, tout a fonctionné rondement. Les moniteurs, les claviers, la souris et la recharge des ordinateurs se comportaient de façon impeccable. Pour un adaptateur aussi polyvalent vendu 35,99 $ en ligne, il s’agit apparemment d’une superbe affaire. Des adaptateurs pour simplement connecter un moniteur HDMI à une entrée USB-C coûtent souvent plus cher.

On aime moins

Différents bogues sont apparus graduellement. Quand un ordinateur sortait de son état de veille, les moniteurs avaient de la difficulté à se reconnecter. Pour une des combinaisons, le moniteur Huawei et le MacBook Air M1, un petit bruit répétitif et agaçant d’erreur apparaissait, jusqu’à ce qu’on débranche puis rebranche l’adaptateur.

Ç’a été l’occasion de découvrir une incongruité, que les techniciens informatiques connaissent sûrement : le branchement en HDMI d’un moniteur peut causer une perte étonnante de qualité. En branchant directement notre moniteur à l’ordinateur en USB-C, nous avons atteint son maximum de taux de rafraîchissement à 100 Hz tout en conservant la résolution maximale. Leçon évidente : privilégiez le branchement USB-C quand il est possible.

Un matin sur trois, le Magic Keyboard d’Apple (branché en USB-A, même s’il est compatible Bluetooth) ne répondait plus. Encore ici, le débrancher et le rebrancher réglait le problème.

À la longue, nous avons découvert qu’un des trois ports USB-A de l’adaptateur n’était pas fiable. Il fallait brancher deux ou trois fois nos périphériques pour qu’ils soient détectés.

Enfin, mauvais signe : le service de vérification Fakespot a donné une note de C pour cet adaptateur sur Amazon. Ce qui signifie qu’on a affaire à un mélange de critiques fiables et non fiables.

On achète ?

Avec le nombre astronomique de modèles de périphériques, d’ordinateurs et de moniteurs qu’on trouve sur le marché, il est possible que vous tombiez sur la bonne combinaison pour cet adaptateur ZMUIPNG.

Mais dans notre cas, nous avons trouvé trop d’éléments irritants pour en faire un achat recommandable.

Ces bogues ont par ailleurs disparu depuis que nous avons installé, au début d’avril, un adaptateur d’un autre fabricant. Pas de miracle ici : il coûte deux fois plus cher. Une autre critique à venir.