Sale temps pour la domotique... et les utilisateurs comme l’auteur de ces lignes qui se retrouvent avec des appareils inutilisables.

Karim Benessaieh La Presse

Insteon

Après Hive en novembre dernier, au tour d’Insteon de cesser ses activités, cette fois sans prévenir. Que faire de tous ces concentrateurs, modules et ampoules maintenant inutiles et achetés à grands frais ? Il est théoriquement possible de leur redonner vie avec une plateforme appelée Home Assistance, qui permet de monter son propre serveur. Nous l’avons essayée : la procédure d’installation, complexe, nous a pris deux bonnes heures et monopolise par la suite un ordinateur qui doit rester allumé en tout temps. Oubliez les commandes à l’extérieur du domicile ou avec les assistants vocaux, à moins d’un abonnement à 6,95 $ US par mois. Mais ça fonctionne.

MLB The Show 22

IMAGE FOURNIE PAR SIE Au menu dans MLB The Show 22 : sauvegardes possibles entre plateformes, une IA qui s’adapte à votre force et un graphisme plus léché que jamais pour les versions pour les consoles de nouvelle génération.

Ne cherchez pas de grandes nouveautés dans l’édition 2022 de MLB The Show, qui creuse simplement son sillon comme le jeu vidéo de baseball le plus accompli. Sauf que cette année, pour la première fois, toutes les consoles sont invitées à la fête pour cette exclusivité PlayStation depuis 2006, qui a lancé une version pour Xbox l’an dernier et pour Nintendo Switch cette année. Au menu : sauvegardes possibles entre plateformes, une IA qui s’adapte à votre force, un graphisme plus léché que jamais pour les versions pour les consoles de nouvelle génération, avec le retour des légendes du baseball dans le mode Diamond Dynasty, une minisaison de 28 matchs et la possibilité de créer ses propres stades et joueurs.

Google Play Store

SAISIE D’ÉCRAN En quatre ans, le nombre d’applications sur le Google Play Store est passé d’un sommet de 3,6 millions en 2018 à 2,6 millions en mars dernier. Cette baisse chez Google correspond à une volonté annoncée d’éliminer toutes les applications malicieuses ou mal conçues qui violent les politiques d’utilisation.

Le ménage dans le Google Play Store est manifestement radical. Un site spécialisé américain, Trading Platforms, a publié les résultats d’une analyse qui montre que la boutique virtuelle de Google a perdu plus de 1 million d’applications pour Android en quatre ans, passant d’un sommet de 3,6 millions en 2018 à 2,6 en mars dernier. On se rapproche ainsi du total de l’App Store d’Apple, estimé à 2,3 millions, tandis que l’Amazon App Store n’en compte que 500 000. Cette baisse chez Google correspond à une volonté annoncée d’éliminer toutes les applications malicieuses ou mal conçues qui violent les politiques d’utilisation. Leur prolifération était considérée comme une des plus grandes faiblesses de l’écosystème Android.