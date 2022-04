MLB The Show 22

Ne cherchez pas de grandes nouveautés dans l’édition 2022 de MLB The Show, qui creuse simplement son sillon comme le jeu vidéo de baseball le plus accompli. Et cette année, pour la première fois, toutes les consoles sont invitées à la fête.

Karim Benessaieh La Presse

L’an dernier, Sony avait abandonné son exclusivité et lancé une version Xbox de son jeu MLB The Show, conçu par son studio maison de San Diego. Cette année, on ouvre la porte à la Nintendo Switch, pour laquelle il faut cependant se contenter de la version diminuée pour les consoles PS4 et Xbox One.

Notre essai, lui, s’est fait sur une console nouvelle génération, la Xbox Series X, qui comme la PS5 offre maintenant un rendu 4K et 60 fps. La fluidité des gestes, le réalisme des joueurs et la qualité graphique n’ont jamais été aussi impressionnants.

Tout, du frappeur qui s’élance à l’élan du lanceur, même jusqu’au joueur de champ vu de loin, est léché au point où on a l’impression de voir un vrai match en direct. On est très loin des mimiques robotisées et des gestes un peu saccadés d’il y a à peine quelques années.

IA adaptative

Évidemment, un jeu sorti une première fois en 2006 et qui a profité d’ajouts et d’améliorations constantes depuis ce temps n’a pas tellement besoin d’être chamboulé à sa 17e édition. Notons qu’on offre maintenant la sauvegarde entre plateformes, qui vous permet de commencer une partie par exemple sur une Xbox Series X et de la continuer sur la PS5, si vous avez les poches assez profondes pour acheter les deux versions.

Le jeu lui-même est axé sur la personnalisation, qui vous permet des centaines de combinaisons possibles. Vous pouvez par exemple contrôler votre lanceur ou votre frappeur de quatre façons différentes, de la plus technique pour les habitués à la plus simple, avec deux boutons et un joystick.

Vous êtes récompensé si votre lancer ou votre frappe est parfaitement synchronisé et il faut de bonnes heures d’entraînement pour apprendre à diriger la balle convenablement. On a la sensation, cette année, que les joueurs sont encore plus réactifs et que les développeurs y ont introduit plus de nuances. Il est pratiquement impossible, par exemple, de refaire sans cesse la même combinaison de touches en espérant obtenir un bon résultat à tout coup. Le lancer, l’élan de votre frappeur ou même les conditions météorologiques feront en sorte que les résultats seront différents d’une fois à l’autre.

Le secret, qui n’en est pas tout à fait un puisqu’on vous prévient d’entrée de jeu, c’est que MLB The Show 2022 s’adapte à votre niveau de jeu. Si vous réussissez trop facilement à retirer des frappeurs ou multipliez de façon indécente les coups sûrs, vous affronterez des adversaires de plus en plus coriaces.

Retour de Diamond Dynasty

Les attrapés sur le terrain peuvent être entièrement contrôlés par l’ordinateur, et votre seule intervention consistera à sélectionner le but vers lequel vous voulez renvoyer la balle. Les coureurs peuvent avancer automatiquement ou, si vous vous sentez compétent, atteindre que vous leur ordonniez d’aller au prochain but ou de rester sagement où ils sont.

S’ajoute à ces configurations la possibilité de créer son propre joueur, de construire un tout nouveau stade qui s’ajoute aux répliques très fidèles des 30 domiciles des équipes de baseball professionnelles.

Si on veut créer sa propre ligue, le mode Franchise vous permet de jouer au propriétaire, de créer votre propre logo et de choisir votre uniforme. On a accès évidemment aux joueurs de ligues majeures mais également aux ligues mineures jusqu’au AA pour les échanges, les progressions et le suivi complet d’une carrière.

Le mode Diamond Dynasty, qui permet de former des équipes de rêve grâce à des joueurs étoiles obtenus en récompense, est de retour. On a également créé un nouveau mode, Mini Season, une saison de 28 matchs entre huit équipes.

Le verdict : un jeu plus réaliste que jamais, qui a eu droit à quelques améliorations qui bonifient une recette gagnante, mais sans nouveauté majeure. Et si les possibilités de personnalisation peuvent déboussoler le nouveau joueur, on a considérablement simplifié l’interface pour ne pas être submergé par tous les sous-menus et modes différents qui sont accessibles, mais en arrière-plan.

