Écran plus petit mais amélioré, stockage passé de 8 à 32 Go, capacité d’écouter des livres audio, compatibilité de formats toujours maximale : la Kobo Libra 2 est une liseuse séduisante, vendue 80 $ de moins que sa grande sœur, la Sage. À vous de décider si ce rabais vaut quelques sacrifices.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Lancée en même temps que l’excellente Kobo Sage l’automne dernier, la Libra 2 en reprend des caractéristiques essentielles, mais à plus petit prix. En payant 219,99 $ plutôt que 299,99 $, on dispose toujours du stockage de 32 Go plutôt que de 8 Go comme dans les anciens modèles, et d’un écran tactile amélioré appelé E Ink Carta 1200 HD, avec résolution de 300 ppp et le nouveau mode Sombre.

Surtout, et c’est un élément décisif pour nous, on a la douce lumière orangée, appelée ComfortLight Pro, qui coupe la lumière bleue et est moins agressante.

La Sage et la Libra 2 conservent les deux boutons mécaniques, qu’on peut utiliser à la place de l’écran tactile pour tourner les pages. La prise USB-C, plus pratique et qui permet une meilleure bande passante, est maintenant la norme.

On peut jumeler la Libra 2 avec des écouteurs Bluetooth pour écouter des livres audio loués pour 12,99 $ à la boutique virtuelle de Kobo, qui en comprend quelque 100 000, dont un choix honnête en français. Le livre audio s’affiche dans votre bibliothèque et vous en contrôlez la lecture avec une interface graphique. Nous avons jumelé la Libra 2 sans difficulté à trois modèles différents d’écouteurs. Sans avoir l’agilité d’un iPad ou d’un ordinateur, la Libra 2 fait son travail de façon fluide.

Comme toute bonne liseuse Kobo, elle est compatible avec les 15 formats les plus populaires, notamment ePub, et peut en théorie afficher les livres empruntés à la bibliothèque. Enfin, elle est classée IPX8, étanche pendant 60 min jusqu’à 2 m de profondeur.

Pour 80 $ de moins, on a un écran de 7 po plutôt que 8 po, mais celui-ci n’est pas compatible avec un stylet Kobo. Ce plus petit appareil se range mieux dans une poche de manteau et pèse 215 g plutôt que 240,8 g, ce qui fatigue un peu moins le bras du lecteur. Le défaut d’un écran plus petit, c’est qu’il affiche évidemment moins de caractères.

L’autre grand compromis, c’est le processeur, qui est ici à 1 GHz plutôt qu’à 1,8 GHz. La différence est bien perceptible si vous vous mettez à fouiner dans votre bibliothèque ou que vous avancez de plusieurs pages à la fois. Il faut être plus patient.

La pile est plus petite, contenant 1200 mAh plutôt que 1500 mAh. Étonnamment, et peut-être est-ce dû à la puissance moindre du processeur et à l’écran plus petit, nous avons trouvé l’autonomie de la Libra 2 meilleure que celle de la Sage, environ quatre semaines contre trois.

On aime moins

La grande fonction absente de la Libra 2, c’est la possibilité d’y envoyer des livres par Dropbox, ce qui nous évite de passer par le câble et l’ordinateur.

L’autonomie de la pile de cette liseuse Kobo peut être capricieuse : en une journée, au début de notre test, elle s’est vidée de 33 %. Il faut alors l’éteindre, et non la laisser en veille, ce qui règle généralement le problème.

Mentionnons pour la énième fois l’inacceptable casse-tête que représente l’emprunt de livres dans les bibliothèques québécoises, un problème dont Kobo et Adobe semblent se moquer depuis trois ans. Merci aux lecteurs tenaces pour les conseils qui suivent. En résumé, il est impossible de transférer sur la liseuse un livre numérique récent emprunté en utilisant le logiciel obligatoire, Adobe Digital Editions 4.5. Il faut revenir à la version 3 d’ADE (ce qui n’est généralement pas possible sur un Mac), ou emprunter et transférer des livres numériques plus vieux en même temps que les récents.

On achète ?

La liseuse la plus recommandable chez Kobo demeure pour nous la Sage, bien plus rapide et qui permet le transfert par Dropbox. Mais il faut convenir qu’avec un rabais de 80 $, la Libra 2 est une excellente liseuse, avec un bon rapport qualité-prix qui satisfera la grande majorité des utilisateurs. Sa légèreté et son écran plus petit seront même des avantages pour certains.

Dommage qu’on se bute encore à ces problèmes de pile qui se vide inexplicablement et d’emprunts compliqués à la bibliothèque.