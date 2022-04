Un programme très peu connu du gouvernement fédéral, Familles branchées, qui propose depuis 2018 un forfait internet à 10 $ aux familles à faible revenu, a été bonifié cette semaine.

Karim Benessaieh La Presse

L’internet à 20 $

Pour 20 $ par mois, on offrira des vitesses plus rapides, d’au moins 50 Mb/s, avec des capacités de données doublées à 200 Go, et les aînés à faible revenu y auront accès. Il s’agit, a-t-on précisé à La Presse, des 151 000 prestataires qui ont droit au maximum du Supplément de revenu garanti. Quelque 75 000 ménages recevant le maximum de l’Allocation canadienne pour enfants ont profité jusqu’à maintenant de ce programme totalement financé par 14 fournisseurs internet, notamment Vidéotron, Telus, Bell et Cogeco au Québec.

Catapulte

IMAGE EXTRAITE DU SITE VIDVADGAMES.ITCH.IO The Tale of the Extended Warranty, gagnant du prix Catapulte 2022, est décrit comme « un jeu d’arcade rétro comique où l’objectif est de repousser les vendeurs à la commission dans un magasin d’électronique ».

Vitrine du jeu vidéo indépendant québécois depuis 2014, le concours Catapulte a annoncé vendredi dernier son grand gagnant 2022 : il s’agit du studio de Québec Vidvad, pour son jeu totalement déjanté appelé The Tale of the Extended Warranty. Le fondateur du studio, David Langlois, le présente comme « un jeu d’arcade rétro comique où l’objectif est de repousser les vendeurs à la commission dans un magasin d’électronique ». Ce développeur au sein de l’agence numérique nventive se décrit comme « créateur de jeux à temps partiel ». Les 50 000 $ de la bourse Catapulte, combinés à un encadrement d’un an d’experts de l’industrie, lui permettront d’achever la conception de son jeu, dont la sortie est prévue en 2023.

AirTags

PHOTO FOURNIE PAR APPLE Le site spécialisé Motherboard a obtenu 150 rapports de police aux États-Unis dans lesquels les AirTags sont mentionnés, généralement par des femmes qui craignaient d’être traquées par un ex-conjoint ou un proche.

On avait quelques raisons de s’inquiéter de l’utilisation malicieuse qui pourrait être faite des AirTags, ces pastilles de géolocalisation redoutablement efficaces lancées par Apple en avril 2021 ; voici qu’un site spécialisé américain en a eu 150 preuves. Motherboard a en effet obtenu ce nombre de rapports de police aux États-Unis, en provenance de huit services sur les douzaines sollicités, dans lesquels les AirTags sont mentionnés. On trouve 50 plaintes de femmes qui ont reçu des notifications signalant que des AirTags les suivaient, la moitié desquels avaient été placés par un homme clairement identifié de leur entourage – ex-conjoint, mari, patron. Apple a reconnu le problème en février dernier et a promis une série d’améliorations.