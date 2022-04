Grand-angle à 150 degrés, modes sombres personnalisés, 1 milliard de couleurs, charge magnétique à 50 W. Alors que les fabricants de téléphones se copient allègrement, on ne pourra jamais reprocher au OnePlus 10 Pro de manquer d’audace, surtout à ce prix très concurrentiel.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

OnePlus, devenu une simple marque au sein du fabricant chinois Oppo en juillet 2021, a un mot d’ordre depuis son tout premier modèle en 2013 : offrir des innovations avant tout le monde à un prix abordable. La multiplication des objectifs à l’arrière, le lecteur d’empreinte sous l’écran et, plus récemment, la technologie photo du fabricant suédois mythique Hasselblad en sont quelques exemples.

Nous voici donc en 2022 avec le OnePlus 10 Pro 5G, de son nom complet, qui continue la tradition. Comme l’indique son nom, ce « pro » ne se veut pas un modèle intermédiaire, mais haut de gamme, évidemment compatible 5 G.

Il est équipé du plus récent Snapdragon 8 Gen 1, avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Prochainement, promet-on, une version 12 Go/256 Go sera lancée. Comment se comporte ce moteur ? Plutôt bien pour un téléphone Android, comme le confirme notre test d’étalonnage Geekbench 5.

À quelques poils près, il se compare au Galaxy S22 Ultra, avec qui il partage la même puce, mais il coûte 30 % moins cher. La petite déception, ici, c’est que le OnePlus 10 Pro figure un peu moins bien que son prédécesseur, le 9 Pro, en matière de puissance de processeurs. Il se rattrape cependant pour le traitement graphique.

On a donc avec le OnePlus 10 Pro un téléphone agile qui ouvre toutes les applications sans sourciller, et qui est à l’aise dans le jeu vidéo et le montage. Son écran de 6,7 po est magnifique, à 120 Hz, adaptable pour mieux préserver sa pile, qui offre une impressionnante capacité de 5000 mAH, de quoi tenir deux jours à usage normal.

La petite touche OnePlus dans l’interface, ce sont d’abord des polices de caractère et des fonds d’écran qu’on a voulus apaisants. Il atteint les 1300 nits de brillance maximale pour une densité de 525 pixels par pouce, ce qui est au-dessus de la moyenne.

Une petite surprise nous attend dans les paramètres : le mode sombre, qui est maintenant proposé dans tous les téléphones, est divisé en trois configurations, amélioré, moyen et doux. Il fallait y penser : on n’est plus seulement coincé entre une luminosité maximale et des noirs profonds.

Pour la recharge filaire, le OnePlus 10 Pro supporte jusqu’à 65 W, ce qui permet de passer de 1 à 100 % en 34 minutes. Le chargeur rapide est inclus dans la boîte, une petite fleur trop rare. La recharge magnétique, elle, atteint un sommet que nous n’avions encore jamais vu : 50 W. Il faut par contre disposer du chargeur magnétique capable de livrer autant de puissance, ce qui est encore rare.

L’authentification se fait toujours par le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran ou la reconnaissance faciale. Les deux méthodes fonctionnent rondement.

Parlons photo, puisque c’est un des éléments majeurs promus par OnePlus. Pour le deuxième modèle de suite, on utilise un système conçu par Hasselblad. Les trois objectifs arrière sont capables de prendre des photos en 10 bits plutôt qu’en 8 bits, permettant la gestion de 1 milliard de couleurs.

Le téléobjectif de 8 MP a une capacité de zoom optique x3,3. L’objectif principal, de 48 MP, est équipé d’un capteur qui nettoie les images et augmente la plage dynamique.

C’est le troisième objectif arrière qui nous étonne. Cet ultra-grand-angle, réglé par défaut à 110 degrés, propose dans un sous-menu un réglage de type « fisheye » à 150 degrés. À utiliser avec modération, mais peut donner de belles idées artistiques pour certaines scènes.

Nous avons comparé cet attirail à celui du Pixel 6 Pro de Google. Voici trois échantillons.

Le OnePlus 10 Pro 5G contre le Pixel 6 Pro

Premier constat, évident : le OnePlus 10 Pro gère mieux les contrastes et nous a donné des couleurs bien plus lumineuses. Son « fisheye » demeure une curiosité qui attend des scènes mieux adaptées. Pour la fidélité promise, on hésite : le Pixel 6 Pro nous a semblé plus réaliste à certains égards.

Enfin, le meilleur pour la fin : on aime le prix de 1149 $, très raisonnable dans cette ligue de téléphones.

On aime moins

Pour la photo, on note une tendance parfois irritante de OnePlus à survitaminer les photos, les retravaillant en les rendant moins fidèles.

Adieu, prise 3,5 mm. OnePlus était un des derniers fabricants à l’avoir conservée.

On achète ?

Encore peu connu en Amérique du Nord, OnePlus se targue d’être le fabricant y ayant connu la plus forte croissance l’an dernier. On ne peut que constater que le fabricant chinois remplit tout à fait ses deux promesses : son OnePlus 10 Pro 5G offre quelques nouveautés originales, est un téléphone bien conçu et est durable à un prix raisonnable.

Bon achat, pas de doute.