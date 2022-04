On sait depuis quelques années à quel point des réseaux sociaux comme Facebook sont vulnérables à la manipulation. Mais même des applications anodines comme Google Maps sont des cibles potentielles et doivent être modérées.

Karim Benessaieh La Presse

Google Maps

Dans l’immense majorité des cas, il s’agissait de manipulations liées à des activités commerciales, pour lesquelles on a éliminé 7 millions de faux profils ; 95 millions de fausses critiques de commerces ont été enlevées, de même que 190 millions de photos et 5 millions de vidéos floues, de mauvaise qualité ou qui violaient les politiques.

PlayStation Plus

IMAGE TIRÉE DU SITE DE PLAYSTATION À partir de juin prochain, le service d’abonnement PlayStation Plus de Sony avalera Now et se déclinera en trois versions : Essential, Extra et Premium.

La confusion entre PlayStation Plus et Now n’existera plus à partir de juin, alors que les deux services de Sony fusionneront. Il n’y aura plus que PlayStation Plus, qui se déclinera en trois versions : Essential, Extra et Premium. La première, la moins coûteuse à 9,99 $ US par mois ou 59,99 $ US par année, offrira notamment l’accès au multijoueur en ligne et deux jeux téléchargeables par mois. Les prix canadiens n’ont pas encore été précisés. La « totale », c’est Premium à 119,99 $ US par année, qui offrira entre autres 340 jeux supplémentaires des anciennes consoles PlayStation. Extra et Premium incluront dès le lancement des valeurs sûres comme Death Stranding, God of War, Returnal et les deux plus récents Spider-Man.

iOS 15.4

SAISIE D’ÉCRAN Après deux ans de pandémie, on offre enfin la possibilité de déverrouiller son iPhone même en portant un masque.

La nouvelle version 15.4 d’iOS, le système d’exploitation des iPhone, contient deux nouveautés appréciables. Le Contrôle universel est surprenant : il permet de partager souris et clavier d’un Mac avec tout iPad que l’on place à proximité. Même si on nous prévient sur les deux appareils qu’il s’agit d’une fonction à l’essai, elle est très stable, selon notre expérience. Son utilité n’est pas renversante, mais elle transforme un iPad en réel deuxième moniteur. Par ailleurs, on offre enfin la possibilité de déverrouiller son téléphone même en portant un masque. Depuis mai 2021, ceux qui disposaient d’une Apple Watch ont pu expérimenter cette nouveauté, qui était cependant loin de fonctionner à tout coup. Cette fois, la fiabilité est au rendez-vous.