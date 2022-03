Haven, fondé par Jade Raymond en mars 2021, devient le 18 e studio de production interne de PlayStation, et le premier au Canada.

Le premier studio de PlayStation au Canada sera montréalais : Haven, fondé par Jade Raymond, a officiellement annoncé ce lundi son intégration dans le groupe numéro un des consoles au monde, rejoignant des studios mythiques comme Guerrilla, Naughty Dog et Insomniac Games.

Karim Benessaieh La Presse

Haven Studios a été fondé en mars 2021 avec un investissement de Sony Interactive Entertainment (SIE), la maison-mère de PlayStation, dans le but de créer une franchise originale de haut calibre, un « AAA » dans le jargon, misant sur le multijoueurs.

« Nous avons eu le privilège de travailler étroitement avec l’équipe de Haven Studios dans la dernière année et nous avons été extrêmement impressionnés par la croissance et les progrès de leur premier projet, a déclaré par communiqué Hermen Hulst, grand patron de PlayStation Studios. Jade a bâti une équipe de classe mondiale avec les prouesses techniques et créatives nécessaires pour livrer un tel projet ambitieux. »

On en sait très peu sur le premier jeu de Haven, qu’on décrit comme « une nouvelle expérience de service en direct pour PlayStation, construite sur un monde systémique et évolutif axé sur la liberté, le plaisir et le jeu ».

D’Ubisoft à Sony

Avec ses quelque 60 employés, Haven constitue le 18e studio interne de PlayStation. On précise que les opérations au quotidien continueront d’être assumées par l’équipe de direction à Montréal, « en étroite collaboration avec l’équipe de PlayStation Studios ». Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé « en raison d’engagements contractuels », explique-t-on dans le communiqué.

Il s’agit d’une nouvelle étape dans la longue carrière de Jade Raymond, qui a notamment été impliquée dans la création des franchises Assassin’s Creed et Watch Dogs à Ubisoft Montréal à partir de 2004, avant de fonder Ubisoft Toronto en 2009. Elle a joint en 2015 Electronic Arts et fondé à Montréal le studio Motive, puis a rejoint Google en 2019 pour former un studio de production interne pour la plateforme infonuagique Stadia. Google a annoncé son retrait de ce volet de ses activités en février 2021.

Pour son nouveau studio, Haven, elle a recruté plusieurs vétérans de l’industrie montréalaise qui ont notamment travaillé sur des jeux et des franchises comme Rainbow 6 : Siege, Assassin’s Creed, The Sims, Tomb Raider et Star Wars Battlefront.

« Chez Haven, nous avons établi une culture basée sur la gentillesse, la flexibilité et le courage de laisser libre cours à sa créativité, a déclaré Jade Raymond dans un billet de blogue publié sur PlayStation.com. SIE est un véritable soutien qui comprend tout à fait ce qu’est le processus créatif et ce qui fait un hit AAA. Ils nous ont donné carte blanche pour donner vie à notre projet audacieux et réaliser nos rêves […] Nous entamons à peine ce qui sera sûrement une aventure merveilleuse qui s’étendra sur plusieurs générations. »