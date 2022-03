Pour son prix minime, la tablette ZPAD 10 est généreuse en composantes, se débrouille plutôt bien pour les tâches quotidiennes et prend des photos honnêtes. Mais elle est parfois si lente qu’elle vous fera perdre patience.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Le principal argument de la ZPAD 10, du fabricant chinois ZTE, c’est son prix de 264 $. Elle est uniquement offerte chez Telus au Canada.

On a à ce prix une tablette Android avec un écran de 10,36 po, étiqueté « full HD » à 1920 pixels sur 1080 pixels. Fait rare dans cette gamme de prix, la ZPAD 10 peut se connecter au réseau cellulaire LTE. Elle dispose de 32 Go de stockage interne extensible avec une carte microSD et de 3 Go de RAM. Son processeur est un Qualcomm SM6115 à 2 GHz, mis sur le marché au début de 2021.

Sa pile est impressionnante, à 7250 mAh, de quoi tenir pratiquement deux jours avec une utilisation normale. Les deux haut-parleurs ont du tonus et rendent étonnamment bien les basses.

Pour la photo, on dispose de l’attirail minimal : 5 MP à l’avant et 8 MP à l’arrière. On ne demande généralement pas à une tablette d’être une pro de la photo, et la ZPAD 10 ne l’est clairement pas. La caméra avant nous a fourni des égoportraits respectables, quoiqu’un peu jaunis, et les visioconférences avaient un petit effet granulaire évident.

La caméra arrière a également fait un travail honnête avec des couleurs fidèles par un bon éclairage. À l’intérieur, de près et avec une faible luminosité, le résultat était plutôt médiocre.

La première prise en main était prometteuse. Naviguer dans Chrome, ouvrir les courriels et jeter un coup d’œil à une vidéo sur YouTube, gérer Spotify se fait plutôt rondement. On sent bien sûr un délai à l’ouverture des applications, et la tablette n’a certainement pas le répondant d’un iPad 9, mais les performances semblaient somme toute acceptables pour une tablette de ce prix. D’autres tests nous ont cependant fait déchanter.

La couche logicielle ajoutée par ZTE à Android 11 est discrète, pas de tonnes d’applis maison ajoutées, mais quelques outils bienvenus, notamment un compteur, qui vous indique combien de photos votre espace de stockage peut encore prendre, et des fonds d’écran stylisés.

On aime moins

Il a suffi de quelques essais avec des applis pourtant pas si gourmandes pour constater les limites de la ZPAD 10. Quelques jeux comme Scrabble GO qui prennent une éternité à s’ouvrir. L’expérience trop lente et cahoteuse sur La Presse+, pourtant optimisée pour de vieilles tablettes de six ans.

Notre classique test d’étalonnage Geekbench 5 nous a confirmé que ce n’était pas de la malchance.

En gros, la ZPAD 10 a un processeur moins performant qu’une FireHD 10 vendue 200 $ et ne rejoint même pas un iPad 6 datant de 2018. Les statistiques de sa capacité de traitement graphique sont tellement médiocres que nous avons refait le test plusieurs fois pour plus de certitude.

La disponibilité de la ZPAD 10 est minimale en Amérique du Nord : Amazon l’offre en théorie, mais les stocks n’ont pas été renouvelés, et seule Telus la propose en ligne.

On achète ?

À première vue, avec des spécifications techniques plus qu’honnêtes et une bonne impression initiale, la ZPAD 10 aurait pu être conseillée pour une utilisation de base. Nous avions un préjugé favorable pour ZTE, qui a conçu un téléphone abordable, l’Axon 30, tout à fait étonnant.

Mais voilà, la ZPAD 10 n’offre pas le même miracle et sa lenteur vous fera rager au bout d’une heure. Son achat n’est pas à recommander.