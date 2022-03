La géolocalisation permet à la nouvelle application de la FADOQ de trouver à proximité les rabais offerts aux 50 ans et plus membres de l’organisme.

Les quelque 550 000 membres de la Fédération de l’âge d’or du Québec (devenue Réseau FADOQ) disposent depuis peu d’une application remarquablement bien faite et utile.

Karim Benessaieh La Presse

FADOQ

On a d’abord pris bonne note de la difficulté de s’y retrouver dans le millier de rabais offerts aux 50 ans et plus membres de l’organisme : la géolocalisation permet maintenant de le faire efficacement. On peut également y stocker virtuellement sa carte de membre, évitant l’impression d’une carte en plastique, ce qui « permet au Réseau FADOQ de réduire son empreinte écologique, explique par courriel Christian Labarre-Dufresne, conseiller en communication. Des milliers de membres ont déjà fait ce choix ». On peut en outre renouveler son abonnement directement dans cette appli simple et au graphisme épuré.

Triangle Strategy

IMAGE FOURNIE PAR SQUARE ENIX On peut déplorer la longueur lassante des dialogues omniprésents, mais il faut reconnaître que Triangle Strategy est un jeu brillamment tricoté dans le style très particulier du « RPG tactique ».

Comme on le dit parfois d’un film ou d’une chanson dont on ne sait trop quoi penser, le jeu vidéo Triangle Strategy, pour Nintendo Switch, « c’est un genre », au graphisme très pixellisé inspiré des années 1980. Mais le monde de Triangle Strategy s’avère rapidement bien plus riche que le jeu d’arcade classique : il s’agit ici de ce qu’on appelle un « RPG tactique », où on doit déplacer, à la manière d’un jeu d’échecs, ses alliés dans les combats. On peut déplorer la longueur lassante des dialogues omniprésents, mais il faut reconnaître que Triangle Strategy est un jeu brillamment tricoté dans ce style très particulier.

Sadako Rising

IMAGE FOURNIE PAR BEHAVIOUR INTERACTIVE Pour l’extension Sadako Rising qui s’est ajoutée cette semaine à son jeu Dead by Daylight, le studio québécois Behaviour a reçu, fait exceptionnel, carte blanche des propriétaires japonais de la franchise.

Si vous avez vu le film The Ring (Ringu en japonais), sorti en 1998, il vous a sans doute marqué. Un film d’horreur qui annonce la mort de ses spectateurs d’ici sept jours, c’est tordu. Le studio québécois Behaviour en a fait une extension de son jeu populaire Dead by Daylight, Sadako Rising, lancée cette semaine. On y personnifie Sadako Yamamura, sortie de son puits pour se venger, et Yoichi, seul survivant de l’histoire, un garçon de 8 ans qu’on retrouve adulte. Fait exceptionnel, pour cette franchise mythique au Japon, l’entreprise Kadokawa a donné carte blanche au studio québécois. On a ainsi donné des capacités cauchemardesques à la tueuse Sadako, capable de disparaître et de sortir des téléviseurs.