Sous ses allures de jeu rétro et pixellisé, Triangle Strategy est un jeu au scénario dense, bourré de défis exigeants où chaque décision influence l’histoire. Ceux qui cherchaient un successeur à Final Fantasy vont apprécier. Les autres risquent plutôt d’être déroutés.

Karim Benessaieh La Presse

Comme on le dit parfois d’un film ou d’une chanson dont on ne sait trop quoi penser, Triangle Strategy, « c’est un genre ». Ne vous attendez pas à un monde ouvert à la Legend of Zelda : Breath of the Wild et encore moins à des mécaniques de combat dignes des AAA comme Assassin’s Creed. D’abord parce que le graphisme de ce jeu est inspiré des années 80 et des arcades, très pixellisé avec de nombreux dialogues apparaissant en phylactère au-dessus des personnages. Ensuite parce que chaque décision est prise de façon pensée et stratégique, pour faire avancer un personnage, attaquer un ennemi avec une arme à votre disposition ou prendre une décision politique.

Sel et fer

Une fois ces avertissements donnés, on peut entrer dans le monde de Triangle Strategy qui s’avère rapidement bien plus riche que le jeu d’arcade classique. Il s’agit ici de ce qu’on appelle un « RPG tactique » dans lequel vous personnifiez Serenoa, l’héritier de la maison Wolfort et fils du légendaire guerrier Simon.

Le théâtre de l’action, c’est le continent de Norzélia où trois nations s’entredéchirent pour le sel et le fer. Serenoa Wolfort peut recruter jusqu’à 20 personnages aux compétences diverses, à commencer par son ami habile à la lance Roland Glenbrook, sa fiancée Frédérica Aesfrost qui est un mage du feu et l’intendant Benedict Pascal.

Plus on avance dans l’histoire, plus on explore des territoires aux allures médiévales, châteaux et terres, vous forçant à combattre, négocier, récolter des améliorations qui vont vous servir dans les combats. Le graphisme utilise de façon plutôt ingénieuse un style pixellisé mais rendu en HD avec des jeux de caméra tout à fait modernes.

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO

Les principaux défis sont des combats dans lesquels on doit déplacer, à la manière d’un jeu d’échecs, ses alliés. On choisit un coup à la fois, décidant de la cible ou du déplacement de son soldat pour mieux le positionner. L’apprentissage de cette technique est douloureux, nos premiers combats ayant conduit à l’élimination quasi complète de nos troupes.

Il faut notamment protéger le dos de vos alliés, choisir des positions en hauteur et choisir la bonne arme au bon moment. Il s’agit plus ici d’un puzzle à résoudre, bien souvent, que d’un combat classique de jeu vidéo où vous pouvez foncer dans le tas. Si vous effectuez certains gestes, vous êtes récompensé par des points qui vous permettront d’acquérir de meilleures armes et des matériaux améliorés.

Défi cérébral

L’autre aspect étonnant de ce jeu, ce sont les interactions que vous avez et qui vous forcent à prendre des décisions basées sur trois « convictions » : pragmatisme, éthique et liberté. Ce caractère que vous vous forgez est important et influencera par exemple la décision d’une recrue de se joindre à votre groupe. Il est même recommandé de rejouer simplement pour vérifier comment les choix influencent l’aventure.

Ce défi bien cérébral est une des grandes forces de Triangle Strategy. L’histoire est bien ficelée et la mécanique de jeu plutôt ingénieuse, sans oublier la musique du compositeur Akira Senju, très emballante.

Côté faiblesses, notons la longueur lassante des dialogues, omniprésents et qu’il est pratiquement impossible de passer. Chez les critiques anglais, Triangle Strategy est ce qu’on appelle ironiquement « un jeu pour plier les vêtements », à l’action si lente que vous pouvez presque faire autre chose en y jouant.

Évidemment, cette caractéristique est presque obligatoire compte tenu du genre de ce jeu, plus puzzle qu’action. On hésite à y voir un défaut tant il y a de joueurs qui apprécient cette mécanique. Sans être un mordu, il faut reconnaître que Triangle Strategy est un jeu brillamment tricoté dans ce style très particulier.

