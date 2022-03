Comme c’est presque devenu la tradition, Apple a profité de sa présentation printanière pour lancer un troisième modèle de iPhone SE. Mais la firme de Cupertino avait une surprise en réserve : son Mac Studio équipé de la nouvelle puce M1 Ultra qu’on a présenté comme « l’ordinateur personnel le plus puissant au monde ».

Karim Benessaieh La Presse

Comme le PDG d’Apple, Tim Cook, l’a rappelé d’entrée de jeu, le iPhone SE, dont on a lancé la première version en 2016, est un modèle qui s’est révélé « incroyablement populaire pour les nouveaux utilisateurs de iPhone ». Le concept est toujours le même en 2022 pour la troisième version : un écran plus petit, avec 4,7 pouces de diagonale, une seule caméra de 12 mégapixels à l’arrière, mais l’ajout d’un processeur utilisé pour le modèle haut de gamme précédent.

En l’occurrence, le iPhone SE a été doté de la puce A15 Bionic du iPhone 13 sorti à l’automne 2021. Il est pour la première fois compatible avec le réseau 5G. Pour l’authentification, il conserve le lecteur d’empreintes digitales plutôt que le Face ID des modèles plus coûteux.

Il sera en vente au prix de 579 $ pour le modèle de base de 64 Go.

Pour créatifs

Le Mac Studio, lui, présente plusieurs nouveautés notables. Semblable au Mac mini par sa petite taille de 3,7 pouces de haut par 7,7 pouces en largeur et en profondeur, il est le premier ordinateur d’Apple à disposer de la puce M1 Ultra, qui bat à plates coutures toutes les versions précédentes de Mac, et évidemment de la compétition, a-t-on longuement expliqué. On vise de toute évidence la clientèle des créateurs visuels qui ont besoin d’ordinateurs puissants.

PHOTO BROOKS KRAFT, AGENCE FRANCE-PRESSE Les nouveaux Studio Display et Mac Studio présentés par Tim Cook.

Les spécifications techniques de cet ordinateur donnent le tournis. Il peut afficher jusqu’à 18 vidéos 8 K ProRes 422 simultanément, « ce qu’aucun ordinateur au monde ne peut faire », a assuré Colleen Novielli, responsable du marketing mondial chez Apple. Il peut avoir jusqu’à 8 To de stockage SSD et 128 Go de RAM, avec 48 Go de mémoire vidéo. Ses possibilités de branchement sont généreuses, avec quatre ports Thunberbolt, deux USB-A, un HDMI à l’arrière et deux USB-C et un lecteur de cartes SD à l’avant.

Un moniteur 5K de 27 pouces, le Studio Display, a également été présenté pour l’occasion. Il comporte une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels, six haut-parleurs, trois microphones intégrés et la puce A13. Ces deux appareils sont loin d’être abordables, comme on pouvait le prévoir. Le Mac Studio vient en deux configurations, avec des prix de départ de 2499 $ et 4999 $, auxquelles il faut ajouter le Studio Display à 1999 $.

On a par ailleurs présenté le nouvel iPad Air qui, comme le modèle supérieur iPad Pro, est équipé de la puce M1. On lui a en outre ajouté une caméra avant grand-angle de 12 Mpx et la compatibilité 5 G.

PHOTO APPLE VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Angellina Kyazike d’Apple présente le nouveau iPad Air avec le Magic Keyboard et le Apple Pencil

Tous les produits présentés sont offerts en pré-commande ou le seront vendredi et seront disponibles à compter du 18 mars.