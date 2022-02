Avec de belles capacités photographiques, une autonomie record et un nouveau stylet intégré, le Galaxy S22 Ultra de Samsung ressemble à s’y méprendre à un Galaxy Note. Pour le meilleur… mais à quel prix !

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Le Galaxy S22 Ultra de Samung est une telle fanfare de technologies qu’on ne sait plus trop laquelle on doit mentionner d’entrée de jeu. Allons-y d’abord pour son écran magnifique, qui atteint 500 ppp en densité et une luminosité maximale inégalée de 1750 nits.

Cette « phablette » de 6,8 po dispose d’une pile de 5000 mAh qui lui assure au moins une bonne journée d’autonomie en utilisation intense, deux en mode plus normal. Un des secrets, c’est que l’appareil gère son taux de rafraîchissement selon l’utilisation, passant de 1 à 120 Hz.

Sous le capot, on a un processeur Snapdragon 8 Gen 1 conçu avec une architecture de 4 nm. Le modèle que nous avons testé roule avec 12 Go de RAM. Avec ces capacités, on n’est pas surpris de ne pas avoir réussi à le ralentir avec du montage ou des jeux vidéo exigeants. Tout est extrêmement fluide et les applis s’ouvrent pratiquement instantanément.

Dans les tests d’étalonnage Geekbench, le Galaxy S22 Ultra arrive pratiquement en tête des téléphones Android pour la vitesse de son processeur multicœur, à égalité avec le OnePlus 9 Pro, mais il le dépasse pour sa capacité graphique. Il est toutefois largement battu par les deux derniers modèles Pro d’Apple, les iPhone 12 et 13, qui sont toujours sur une autre planète.

Pour la photo, par contre, le Galaxy S22 Ultra n’a pas à avoir de complexes. Nous l’avons comparé à un iPhone 13 Pro Max, qu’il a surpassé à notre avis pour la capacité de gérer les contrastes et la mise au point. Il a même, insulte suprême puisque c’est habituellement la spécialité d’Apple, donné des couleurs plus fidèles. Le seul reproche qu’on peut lui faire, c’est qu’on sent parfois trop l’intervention de l’intelligence artificielle qui retravaille en arrière-plan les photos.

Voyez par vous-même.

PHOTOS KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Comparaison de photos prises avec le Galaxy S22 Ultra et celles avec l’iPhone 13 Pro Max

Il faut préciser qu’on n’a pas lésiné chez Samsung pour équiper le S22 Ultra d’un attirail photographique impressionnant. La caméra avant, celle des égoportraits, peut capter jusqu’à 40 MP. À l’arrière, l’objectif principal va jusqu’à 108 MP, et on a ajouté deux téléobjectifs de 10 MP pouvant aller chercher des zooms optiques x3 et x10. On a en plus un ultra-grand-angle de 120 degrés et 12 MP.

Le stylet intégré S Pen dans la coque même du téléphone, une fonctionnalité réservée au Galaxy Note, fait son apparition pour la première fois dans la gamme de S. On peut notamment l’utiliser pour prendre des notes qui seront retranscrites en texte numérique, gribouiller de petits dessins à envoyer et gérer les applis comme si on disposait d’une souris. Quand on connecte le téléphone à un écran plus grand avec la fonction DeX, le stylet devient une télécommande pour faire défiler, par exemple, les diapositives d’un PowerPoint.

Enfin, ce téléphone a une résistance à l’eau et à la poussière classée IP68, est évidemment compatible 5G, et dispose d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran avant et de la reconnaissance faciale pour le déverrouillage. Il accepte la recharge rapide à 45 watts et peut lui-même recharger d’autres appareils en fournissant 4,5 watts.

On aime moins

Nous avons eu de petits ennuis lors de la configuration initiale, avec un système d’exploitation qui semblait instable. Nous n’avions notamment pas accès à la fonction « Ne pas déranger », un indispensable pour les téléphones Samsung toujours très enthousiastes à lancer des notifications pour un rien. Une réinstallation a corrigé le problème.

Certains adorent disposer d’un stylet avec leur téléphone. Nous ne voyons toujours pas la nécessité de cet accessoire.

À 1699 $ pour le prix de base, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce téléphone est très coûteux.

On achète ?

Manifestement, Samsung a combiné le meilleur de ses deux gammes, les Note et les S, pour ce tout dernier modèle. Il fera plaisir à ceux qui veulent tout, d’un écran à la fine pointe de la technologie à un appareil photo performant en passant par le stylet, et qui sont prêts à y mettre le prix.

Pour ceux qui veulent tout simplement un bon téléphone, probablement que le Galaxy S22 Ultra dépassera largement leurs besoins. Ceux-là trouveront plutôt leur bonheur avec le Pixel 6 Pro, le OnePlus 9 ou, pour rester chez Samsung, le Galaxy S21 FE.