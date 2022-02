Graphisme magnifique mêlant futurisme et archaïsme, combats à couper le souffle, le tout porté par une histoire dense et une narration inspirée... Horizon Forbidden West est un des meilleurs jeux d’action-aventure en monde ouvert depuis belle lurette.

Horizon Forbidden West

Cinq ans après Horizon Zero Dawn, voici la suite dans laquelle la rousse guerrière Aloy doit combattre robots et méchants humains avec des arcs anciens et des appareils futuristes. Mais l’histoire est si complexe que de nombreux sites internet proposent de rappeler les bases établies par Horizon Zero Dawn. Si vous n’avez pas joué au premier jeu, les découvrir rend le deuxième opus nettement plus compréhensible.

PHOTO EXTRAITE DU SITE DE CHANNELMASTER L’amplificateur de signal CM 3412 de Channel Master ne fait pas de miracle, mais améliore de façon notable la réception.

Quand on choisit de n’avoir que la télé hertzienne, l’achat d’un amplificateur de signal peut s’avérer nécessaire. Nous avons fait le test avec un module Channel Master à prix raisonnable, le CM 3412. En ville, où les signaux sont généralement forts, il n’a fait presque aucune différence : nous avions les 11 mêmes canaux, certains profitant tout de même d’un signal amplifié jusqu’à 22 %. En campagne, par contre, nous avons eu la belle surprise d’obtenir 4 canaux supplémentaires, passant de 19 à 23, surtout des chaînes américaines normalement inaccessibles. Toutes ont vu leur signal augmenter, entre 11 % et 34 %. Un bon achat, qui ne fait pas de miracle, mais améliore de façon notable la réception.

IMAGE FOURNIE PAR APPLE Reconnaissant que des AirTags aient pu être utilisés à des fins malicieuses, Apple a annoncé qu’un avertissement allait être affiché lors de leur configuration pour rappeler que « suivre des gens sans leur consentement est un crime dans de nombreuses régions du monde ».

Comme c’était prévisible, les AirTags d’Apple font polémique. Ces petites capsules qui utilisent le réseau des iPhone pour se localiser ont été utilisées depuis leur lancement pour de l’espionnage, et Apple a récemment fait son mea-culpa à ce sujet. Une série d’« améliorations » ont été annoncées, laissant toutefois nombre de critiques sur leur faim. On a notamment ajouté un avertissement lors de la première utilisation pour rappeler que « suivre des gens sans leur consentement est un crime dans de nombreuses régions du monde ». On promet prochainement une localisation plus précise pour débusquer les AirTags malicieux, et la correction d’une faiblesse étonnante : le son émis par la pastille lors d’une alerte de suivi indésirable était trop faible, pratiquement inaudible.