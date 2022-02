Depuis quatre ans, deux vétérans de l’industrie montréalaise du jeu vidéo, Dominic Hamelin-Blais et Frederic Smyczynski, voulaient créer « un petit jeu d’aventure auquel jouer dès que tu as deux minutes ».

Karim Benessaieh La Presse

Micro RPG

Le résultat qu’ils ont concocté à temps partiel, Micro RPG, est offert depuis la fin de janvier pour iOS et Android et est tout à fait délicieux. Théobald le petit paysan doit défendre un royaume attaqué par des monstres qui profitent du congé annuel des chevaliers. On y retrouve la recette habituelle des RPG avec l’amélioration des armes et l’acquisition de l’expérience, mais la mécanique est enfantine. « Elle est simple à prendre en main, demande un minimum de dextérité et un brin de stratégie si vous souhaitez optimiser vos attaques », explique M. Hamelin-Blais.

Keyxpat

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Keyxpat permet d’obtenir tous les caractères accentués ou spéciaux à partir des touches de base, en appuyant plus ou moins longtemps.

L’informaticien montréalais Nicolas Cadilhac déborde décidément de bonnes idées. Après ses plateformes web de partage de jeux et de végétaux, il remet ça avec un logiciel tout simple, Keyxpat. « Je l’avais créé pour moi-même quand je suis arrivé au Canada, explique Nicolas Cadilhac. J’avais alors un clavier Qwerty à la maison et au boulot. Et donc pas de belle solution pour retrouver tous mes accents. » Keyxpat permet d’obtenir tous les caractères accentués ou spéciaux à partir des touches de base. Vous appuyez plus ou moins longtemps sur le « e », par exemple, et vous obtenez des variantes comme le « é », le « è » ou le « ë ». Des cliquetis vous guident. Le logiciel est configurable et comprend six langues en plus du français.

Qbits

PHOTO EXTRAITE DU SITE D’IBM Profitant de l’annonce de la construction d’un ordinateur quantique par IBM (photo ci-dessus), l’Institut quantique de l’Université de Sherbrooke propose deux courtes vidéos vulgarisant la programmation quantique.

L’Institut quantique de l’Université de Sherbrooke a eu droit à une belle visibilité au début du mois, quand on a appris qu’IBM construirait dans cette ville l’ordinateur quantique qui sera le plus puissant du Canada. L’occasion était belle d’expliquer au commun des mortels ce qu’est la programmation quantique, et c’est ce que l’Institut a fait avec deux vidéos d’environ six minutes lancées récemment. Avec des animations et un langage clair, on peut s’initier aux grands concepts de cette technologie révolutionnaire et comprendre un peu mieux ce qu’est un qbit. Leur visionnement permet de démystifier un peu des termes obscurs comme la sphère de Bloch, les portes logiques, la superposition et l’intrication.