Le spécialiste des moteurs de recherche et propriétaire des licences Android doit débourser 700 millions de dollars pour une participation de 1,28 % dans Bharti Airtel, détenu par le milliardaire Sunil Mittal, selon un communiqué conjoint des deux sociétés.

(Bombay) Google va investir jusqu’à 1 milliard d’euros dans le deuxième opérateur téléphonie mobile indien Bharti Airtel, a annoncé vendredi le géant du web qui veut consolider sa présence sur le marché indien des télécoms en plein essor.

Agence France-Presse

Jusqu’à 300 millions de dollars supplémentaires seront investis sur cinq ans dans des projets commerciaux décidés « dans le cadre d’un intérêt réciproque » pour prospecter et trouver des opportunités et « réduire les barrières d’accès au smartphone » sur un marché très sensible au prix.

« Nous sommes fiers de nous associer dans une entreprise commune pour améliorer les connections et assurer à davantage d’Indiens un accès plus équitable à internet », a souligné Sundar Pichai, lui-même né en Inde et directeur général de la maison mère de Google, Alphabet, dans un communiqué.

Google détient déjà 7,7 % du leader indien Reliance Jio, propriété de l’homme le plus riche d’Asie Mukesh Ambani, après un investissement de 4,5 milliards de dollars en 2020.

Les deux sociétés collaborent dans un téléphone intelligent à bas coût lancé en novembre dernier avec la 4G.

Jio mène une concurrence féroce à Airtel et Vi, la filiale locale de Vodafone du géant British Telecom depuis qu’il a ouvert une guerre des prix en 2016 en proposant des appels gratuits et de l’internet à prix cassés.