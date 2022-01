(Washington) Les patrons de dix compagnies aériennes américaines se sont alarmés lundi auprès des autorités des États-Unis du potentiel « chaos » que représenterait le déploiement de la technologie de l’internet mobile ultrarapide 5G autour des aéroports, dans une lettre obtenue par l’AFP.

Agence France-Presse

« Une intervention immédiate est nécessaire pour empêcher une importante perturbation opérationnelle pour les passagers, les transporteurs, les chaînes d’approvisionnement et la livraison de fournitures médicales essentielles », écrivent-ils à deux jours de l’entrée en service prévue de la 5G.

Les acteurs du secteur aérien aux États-Unis s’inquiètent des conséquences de la 5G sur les avions en raison de possibles perturbations sur les instruments de bord.

« Sur une journée comme hier (dimanche), plus de 1100 vols et 100 000 passagers seraient sujets à des annulations, détours, ou retards », redoutent notamment les patrons des compagnies American Airlines, Delta, ou encore Southwest, mais également ceux des divisions aériennes des géants de la logistique FedEx et UPS.

« Compte tenu du faible temps restant et de l’importance de cette calamité économique complètement évitable, nous demandons respectueusement que vous souteniez et preniez toutes les actions nécessaires pour que la 5G soit déployée à l’exception de quand les tours sont trop proches des tarmacs des aéroports », demandent-ils au gouvernement américain, à l’agence de sécurité aérienne, la FAA, et au gendarme des télécoms, la FCC.

Ils souhaitent ainsi une pause, « jusqu’à ce que la FAA puisse déterminer comment ce déploiement peut être accompli en toute sécurité sans perturbation catastrophique ».

Début janvier les compagnies aériennes avaient obtenu un nouveau délai, jusqu’à mercredi, pour le déploiement des nouvelles bandes de fréquence.

Elles menaçaient, via leur fédération Airlines 4 America, de poursuivre en justice les géants des télécommunications AT&T et Verizon afin d’obtenir ce délai et des modifications techniques dans le déploiement de la dernière génération de l’internet mobile ultrarapide.

Des bandes de fréquence 3,7-3,8 GHz ont été attribuées à AT&T et Verizon en février 2021 à l’issue d’un appel d’offres de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Face à des inquiétudes sur de potentiels problèmes d’interférence avec les appareils mesurant l’altitude dans les avions, la FAA avait émis de nouvelles directives limitant l’utilisation de ces appareils de bord dans certaines situations.

Mais les compagnies aériennes américaines se sont élevées contre les potentiels coûts induits, et ont appelé les autorités à trouver rapidement une solution.

En décembre, les avionneurs européen Airbus et américain Boeing avaient eux aussi exprimé leur « inquiétude » au sujet de possibles perturbations sur des instruments de bord de leurs appareils par la 5G, dans une lettre au département américain des Transports.