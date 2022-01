Il n’est pas le plus abordable et ses haut-parleurs manquent de basse, mais le moniteur UltraFine 27UP850-W de LG s’impose avec une qualité d’image remarquable et un nombre généreux de ports. Un très bon compagnon pour votre ordinateur.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Le moniteur 27UP850, d’abord, nous offre une belle image, avec du texte bien défini, des couleurs riches et un traitement antireflet. Ses spécificités techniques sont à la hauteur : son écran de 27 pouces a une belle résolution de 3840 pixels sur 2160, soit quatre fois plus de pixels que les écrans moins coûteux présentés comme « Full HD ». Sa luminosité de 320 nits et son rapport de contraste de 1200:1 sont largement au-dessus de la moyenne de l’industrie.

Voici un moniteur sur lequel on peut passer plusieurs heures par jour sans s’arracher les yeux.

Sur un bureau de travail, il repose sur un socle en U qui offre l’avantage de prendre très peu de place. On peut le tourner jusqu’à 90 degrés pour le placer en mode portrait ou paysage, le monter ou le descendre de 11 cm, et il s’incline d’une trentaine de degrés. Bref, il s’ajuste à presque tous les goûts et à tous les espaces.

On peut le brancher sur un ordinateur avec ses deux prises HDMI et sa prise DisplayPort ; le taux de rafraîchissement est alors de 75 Hz. Mais c’est sa sortie USB-C Thunderbolt qui sera sans doute la plus utile avec un ordinateur portable récent, puisqu’elle permet de diffuser l’image sur le moniteur tout en rechargeant l’ordinateur, avec une capacité maximale de 96 watts. Le taux de rafraîchissement est alors de 60 Hz.

L’utilisation du port USB-C permet en outre de brancher jusqu’à deux périphériques USB-A 3.0 (clavier, souris, clé USB ou disque externe) sur le moniteur. Cette configuration est idéale quand on y branche un ordinateur portable qui a peu de prises, comme c’est le cas de notre MacBook Pro 2020.

Pour le son, on a une prise 3,5 mm pour y brancher des écouteurs et le moniteur comporte deux haut-parleurs de 5 watts intégrés.

Pour le jeu vidéo, on a intégré la technologie FreeSync d’AMD qui réduit la latence à 5 ms et minimise les soubresauts à l’écran. LG propose en outre trois logiciels de réglages, d’abord LG Calibration Studio destiné aux professionnels qui veulent ajuster de façon fine l’image.

On dispose également d’une fonction appelée OnScreen Control, qui permet de fractionner virtuellement l’écran jusqu’à huit sections. En fait, vous aurez des divisions invisibles qui forceront chaque logiciel à y coller une fenêtre. L’application fonctionne bien, même si elle ne nous paraît pas d’une utilité renversante.

On aime moins

Les haut-parleurs intégrés ne sont pas d’une grande qualité. Oui, le volume obtenu était plus fort que ce que pouvait produire notre MacBook Pro, mais le son était plutôt criard avec un manque flagrant de basse.

Une autre fonction offerte, Dual Controller, nous a semblé très alléchante. En gros, on peut contrôler plusieurs ordinateurs auxiliaires avec le clavier et la souris de l’ordinateur principal. Ayant un deuxième ordinateur Windows également branché sur ce moniteur, nous pensions avoir trouvé une solution miracle pour naviguer entre nos deux ordinateurs. Hélas, Dual Controller n’a jamais fonctionné après une heure de bidouillage et de tutoriels vidéo.

À 649,99 $, ce moniteur n’est pas le moins cher des écrans 4K. La faute à sa capacité de branchement par USB-C, relativement nouvelle sur le marché.

On achète ?

Par sa polyvalence, sa qualité d’image et sa grande connectivité, le modèle 27UP850 de LG est un excellent moniteur, pour l’usage au quotidien ou pour le travail. Ses capacités pour le jeu vidéo sont plus qu’honnêtes, quoique son taux de rafraîchissement n’en fera pas le préféré des amateurs les plus exigeants.

Il faut bien sûr être prêt à y mettre le prix.