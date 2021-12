Techno

Saignée « sans précédent » chez Ubisoft

À peine deux mois après la sortie du plus grand succès d’Ubisoft, Far Cry 6, le quart des 25 plus importants artisans a déjà quitté l’entreprise. Même ratio pour le jeu marquant de 2020 orchestré par Ubisoft Montréal, Assassin’s Creed Valhalla.