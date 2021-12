La Kobo Sage a hérité d’une mémoire de stockage de 32 Go, ce qui permet notamment de télécharger et d’écouter en Bluetooth des livres audio.

Avec la Sage, Kobo livre sa meilleure liseuse, plus puissante avec la compatibilité à un stylet et l’écoute de livres audio. L’autonomie de sa pile et certains bogues logiciels nous laissent toutefois sur notre faim.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

La Kobo Sage ressemble sur bien des aspects à celle qui était jusqu’à novembre la meilleure liseuse offerte, à notre avis, la Kobo Forma. Dotée d’un écran e-ink rétroéclairé de 8 po, elle offre une belle résolution de 300 ppp et comprend toujours la lumière orangée si reposante.

À 240,8 g et avec une résistance à l’eau classée IPX 8, la Kobo Sage se tient bien en main et devient une compagne idéale de lecture partout.

On a également conservé les deux boutons mécaniques sur le côté, que nous utilisons aussi souvent que les touches tactiles sur l’écran pour reculer ou avancer. On peut y envoyer des livres par Dropbox, éliminant du même coup l’obligation de se brancher à un ordinateur avec un câble pour le transfert.

La nouveauté avec la Kobo Sage, d’abord, c’est un processeur nettement plus puissant, quadricœur à 1,8 GHz.

On sent dès la première utilisation que cette liseuse est plus rapide, que son écran est plus réactif à toutes les commandes.

Le port pour le chargement et le transfert est enfin USB-C, plus pratique et qui permet une bande passante améliorée.

La mémoire de stockage, elle, est passée de 8 Go à 32 Go. On peut y télécharger et écouter sur des écouteurs Bluetooth des livres audio de la bibliothèque Kobo, qui comprend quelque 100 000 livres, pour 12,99 $ par mois, dont un choix honnête en français. Le livre audio téléchargé s’affiche dans votre bibliothèque, vous connectez la liseuse à vos écouteurs ou à vos haut-parleurs préférés et gérez ensuite la lecture avec une interface minimaliste, qui permet essentiellement des sauts de 30 secondes et la pause de la lecture.

L’expérience est fluide, pas aussi efficace qu’avec une tablette plus puissante, mais tout à fait utilisable.

Comme c’est la norme chez Kobo, la Sage est compatible avec les formats les plus populaires, notamment ePub.

Au chapitre des nouveautés, mentionnons la possibilité d’utiliser un stylet, celui vendu par Kobo au prix de 49,99 $, qui permet de prendre des notes dans les livres lus ou de griffonner des schémas et des dessins sur des documents vierges. Nous n’avons pu essayer cette option, des problèmes d’approvisionnement ayant empêché Kobo de nous envoyer un stylet. Même raison invoquée pour l’étui vendu 59,99 $, qui permet de mettre automatiquement en veille la liseuse.

On aime moins

L’autonomie de la pile nous a donné quelques soucis. Nous obtenions une semaine en novembre : même si la liseuse était en veille, elle semblait se décharger. Il fallait l’éteindre complètement pour ne pas vider la pile, ce qui est fastidieux puisque la liseuse prend alors une bonne minute à se réveiller. Une mise à jour, au début de décembre, a semblé atténuer le problème, nous donnant grosso modo trois semaines d’autonomie, ce qui est tout de même sous la norme pour une liseuse.

Un des grands avantages des Kobo, la possibilité de lire des livres empruntés à la bibliothèque publique, est maintenant moins simple. Il faut pour cela utiliser un logiciel externe, Adobe Digital Edition (ADE), dont les plus récentes versions 4 ne permettent plus cette fonction très appréciée. La seule solution, et elle n’est pas accessible pour les propriétaires de Mac récents, est de garder ou de retrouver sur le web la version 3.0 d’ADE. Kobo et Adobe se renvoient la balle au sujet de ce problème. L’autre solution, et nous ne pouvons la recommander dans La Presse, est de briser les protections DRM des livres empruntés à la bibliothèque.

À 299,99 $, la Kobo Sage ne peut être qualifiée d’abordable.

On achète ?

Malgré ses quelques défauts, la Kobo Sage est à notre avis la meilleure liseuse sur le marché, qui s’est par ailleurs restreint à deux principaux fabricants, l’autre étant Amazon. Sa compatibilité avec des formats populaires, ses possibilités de personnalisation, son filtre de lumière bleue et ses capacités améliorées en font une digne successeure de la Kobo Forma.

Si vous faites partie de la secte qui apprécie les liseuses, ces petits appareils qui ne vous importunent pas avec des notifications et qui ne sont voués qu’aux livres, la Kobo Sage est votre meilleur choix.