De grandes entreprises comme Apple, Tesla et Microsoft — dans son jeu Minecraft — ont confirmé être vulnérables à la faille Log4Shell, qui a par ailleurs forcé de nombreux organismes et gouvernement à suspendre l’accès à leur site.

PHOTO DAMIAN DOVARGANES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les entreprises sont loin d’être à l’abri de la faille de sécurité qui a forcé des gouvernements à travers le monde, dont Québec et Ottawa, à fermer leur site. Mais la majorité d’entre elles risquent de ne même pas savoir qu’elles sont vulnérables, préviennent des experts consultés par La Presse.

Karim Benessaieh La Presse

« C’est toujours ça le problème, j’appelle ça la chaîne d’incompétence, déplore Éric Parent, PDG d’EVA Technologies, une firme montréalaise de cybersécurité. Tu demandes à tes gens de l’informatique qui ne sont pas ferrés, ils vont dire que tu ne l’as pas, ce logiciel. Et dans trois mois, tu apprends que tu l’avais. »

Depuis vendredi, la firme de M. Parent a effectué des vérifications préliminaires chez une quarantaine de ses clients, sur une centaine au total. « Ils l’ont tous. Jusqu’à maintenant, il n’y en a pas un qui ne l’a pas. »

« Les entreprises aussi devraient fermer leur site en attendant de savoir », estime-t-il.

Journaux contaminés

Contrairement aux failles de sécurité classiques, qui touchent essentiellement un produit précis comme Microsoft Server Exchange le printemps dernier, « Log4Shell » concerne un outil développé en code source ouvert. Développée par la fondation Apache, la bibliothèque Java Log4j a été intégrée à des milliers de plateformes et de logiciels et installée sur des millions de serveurs. Elle permet essentiellement de produire des journaux d’activité, des « logs ».

La vulnérabilité consiste en une simple ligne de code qu’un cyberpirate peut coller dans un formulaire sur le web et qui permet de prendre le contrôle du serveur. Il peut ensuite y installer des logiciels malicieux ou récupérer des données personnelles.

La vulnérabilité a été découverte le 24 novembre par un informaticien du géant chinois du commerce électronique Alibaba, Chen Zhaojun. Un correctif a été publié le 6 décembre. Mais ce n’est qu’à partir du 9 décembre que la plupart des experts dans le monde ont appris son existence. Depuis, de grandes entreprises comme Apple, Tesla et Microsoft — dans son jeu Minecraft — ont confirmé être vulnérables à cette faille, qui a par ailleurs forcé de nombreux organismes et gouvernement à suspendre l’accès à leur site.

Il s’agirait de la pire faille informatique de l’histoire. Au moment d’écrire ces lignes, on n’avait pas encore confirmé si elle avait déjà été exploitée par des cybercriminels.

Recherche de victimes

Chez ESET, une entreprise de cybersécurité basée en Slovaquie qui a ouvert un bureau à Montréal, on confirme enquêter sur cette vulnérabilité depuis le 10 décembre et avoir publié un correctif le lendemain pour les 20 produits de l’entreprise. Fait troublant, on a relevé dès le 11 décembre des attaques utilisant cette faille, qui ont été bloquées.

Il est peu probable qu’il s’agissait d’attaques ciblées, indique Marc-Etienne Léveillé, chercheur sénior en logiciels malveillants chez ESET. « Plusieurs scannent tout l’internet pour trouver des victimes potentielles, pour recenser l’étendue du problème, établir une liste de systèmes vulnérables pour revenir les exploiter par la suite. »

Les premières indications, révèle-t-il, font état de groupes de cyberpirates dont le principal objectif est d’installer des logiciels sur les ordinateurs de leurs victimes pour miner des cryptomonnaies.

Savoir si les serveurs d’une entreprise utilisent la bibliothèque Java Log4j peut être une tâche colossale, voire impossible pour des petites entreprises. Au Québec, le ministre délégué à la Transformation numérique, Éric Caire, l’a comparée au fait de trouver « combien de pièces dans tous les immeubles du gouvernement du Québec utilisent des ampoules 60 watts ».

Log4j n’est pas un logiciel en tant que tel, mais un outil qu’on greffe à des systèmes existants. Et comme il s’agit de code source ouvert, aucune entreprise en informatique ne dispose d’une liste exhaustive de ses utilisateurs, qui se chiffrent vraisemblablement en millions.

« On le trouve sur n’importe quel système, ça se peut très bien que tu ne saches même pas qu’il est installé dans ton entreprise, estime Eric Parent. Il faudrait que ce soit le manufacturier qui te prévienne que ce type précis d’équipement a cette vulnérabilité. »

La faille pourrait même affecter le simple consommateur, s’il possède par exemple des disques durs réseau ou des webcams dont les interfaces génèrent des journaux d’activités, prévient Éric Parent.

Se protéger… ou fermer

Les entreprises qui ont confié la gestion de leur réseau informatique à de grandes entreprises infonuagiques peuvent raisonnablement considérer que leur fournisseur s’est protégé, note-t-il. « Je ne suis pas un grand fan du cloud, mais ce sont des compagnies qui ont des milliers de personnes qui s’occupent de sécurité. »

Pour les autres, une révision complète du réseau informatique, par des employés ou des firmes externes spécialisées, s’impose. Mais la simple mise à jour d’un outil comme Log4j, qui permettrait d’éliminer la vulnérabilité, n’est pas à la portée de tous, prévient Marc-Étienne Léveillé. « Ce serait la meilleure chose à faire. Mais dans certains cas, ça fait partie d’un système qui n’a pas été mis à jour, lui. »

En attendant de faire ces vérifications, et s’il est impossible de fermer temporairement les serveurs, Éric Parent conseille de modifier certaines configurations, notamment en arrêtant la mise à jour des journaux d’activités. « Là, au moins, la faille ne peut être exploitée. Sinon, tu restes sans rien faire et tu attends de te faire avoir. »