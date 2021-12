On peut ajouter à la Sonos Beam un assistant vocal, Alexa ou l’Assistant Google, permettant tout le contrôle domotique, les demandes musicales et les milliers de requêtes de ces intelligences artificielles.

La nouvelle Sonos Beam n’est pas la plus explosive des barres de son. Mais elle séduit par une acoustique bien équilibrée, aussi efficace pour les films que pour la musique. Un bon ajout, si le son de votre téléviseur manque de tonus.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

La barre de son Sonos Beam de deuxième génération est petite, à peine large de 65 cm pour une hauteur de 6,9 cm, ce qui la rend idéale quand on ne dispose pas d’un grand meuble pour le téléviseur.

Mais ne vous fiez pas à sa taille, cette nouvelle mouture a été paquetée de capacités. Elle se branche d’abord sur une entrée HDMI eARC, ce qui lui permet d’avoir une plus grande compatibilité de formats sonores et une meilleure bande passante, notamment pour diffuser de la musique haute définition. Et elle prend en charge Dolby Atmos, associé à une ambiance sonore plus immersive.

Si vous ne disposez pas d’une entrée HDMI ARC ou eARC, vous pouvez utiliser la sortie audio optique de votre téléviseur, avec l’adaptateur Sonos fourni.

Pour la configurer, on passe par l’application Sonos. Notre barre de son s’ajoute à tous les appareils de ce fabricant dans la maison, ce qui permet notamment de leur faire jouer le même contenu en même temps.

On peut également régler le son en fonction de la pièce avec True Play. Vous promenez votre iPhone – les appareils Android n’y ont pas accès – dans toute la pièce, et la barre de son émet des « bips » qui sont captés et permettent l’analyse de l’espace.

Enfin, on peut ajouter à la Sonos Beam un assistant vocal, Alexa ou l’Assistant Google, permettant tout le contrôle domotique, les demandes musicales et les milliers de requêtes de ces intelligences artificielles. Elle est également compatible avec AirPlay 2, ce qui permet le contrôle direct du son avec tout appareil iOS.

On trouve sur le dessus des touches tactiles pour le volume, l’arrêt ou la reprise de la musique ainsi qu’un interrupteur pour le micro.

Assez tourné autour du pot, parlons de la qualité sonore, d’abord avec la barre de son seule, sans ajouter d’enceintes ambiophoniques.

On note d’abord une belle précision dans le son, qui permet de bien entendre toutes les nuances d’un film, de mieux percevoir les dialogues et de donner du tonus aux scènes plus bruyantes.

L’amélioration du son est flagrante avec notre téléviseur milieu de gamme dans le sous-sol qui ne dispose pas de haut-parleurs très puissants. Mais la Sonos Beam n’apportait pas vraiment d’amélioration à une télé bien équipée comme notre LG OLED CX. Les basses sont plutôt discrètes et l’effet ambiophonique promis par le Dolby Vision n’est pas vraiment au rendez-vous.

On peut créer un réel effet ambiophonique en ajoutant à la barre de son d’autres appareils Sonos et un caisson d’extrême-grave. Nous avons fait le test avec deux Sonos One. L’écoute change alors complètement. On a vraiment ici une immersion complète, et les basses reprennent de la vigueur. C’est du très bon cinéma maison, avec la précision et la richesse sonore qui sont la marque de Sonos. Et on n’a même pas ajouté un caisson d’extrême-grave.

On aime moins

Avec certaines télés, on ne peut brancher des écouteurs Bluetooth quand la Sonos Beam est connectée. Le signal audio, par défaut, sort sur la barre de son, qu’il faut débrancher pour passer au Bluetooth.

Sonos favorise outrageusement les appareils Apple, qui sont les seuls à avoir accès au réglage True Play et à la diffusion par Air Play 2.

On achète ?

Distinguons d’abord les deux configurations, avec la barre seule ou connectée à d’autres enceintes Sonos. Seule, elle peut améliorer notablement le son d’une télévision milieu de gamme, et est un haut-parleur intelligent très satisfaisant pour la musique. Mais elle n’a pas la puissance et la basse pour être un ajout intéressant à un meilleur téléviseur.

Ce dernier constat n’est plus vrai quand on lui ajoute des enceintes ambiophoniques. Notre système Sonos Beam combiné à deux Sonos One était tout à fait remarquable. Évidemment, on parle à ce moment d’un ajout de 500 $ qui nous fait dépasser le cap du millier de dollars. Mais l’amateur de cinéma maison en aura alors pleinement pour son argent.