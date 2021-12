Techno

La fintech Square, co-fondée par Jack Dorsey, change de nom et devient Block

(New York) Comme Facebook qui a récemment décidé de s’appeler Meta, la société américaine spécialisée dans les paiements numériques Square, co-fondée et dirigée par Jack Dorsey qui vient de quitter la direction de Twitter, change de nom et s’appellera désormais Block.