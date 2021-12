Le Surface Laptop Studio n’est pas le meilleur pour le jeu vidéo, son processeur ne bat pas des records et il coûte cher, mais il impressionne par sa polyvalence et son design bien pensé

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Le Surface Laptop Studio est le plus récent ordinateur portable haut de gamme de Microsoft, et on constate sa conception « premium » dès le déballage. Il est beau, tout en courbes avec un alliage de magnésium, et son écran de 14,4 pouces est lumineux, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité de 500 nits pour une résolution de 201 ppp.

L’écran est tactile et compatible avec le Slim Pen 2, un stylet conçu par Microsoft. On peut le garder dans la position normale pour un ordinateur portable ou le déplier, soit à moitié ou pour qu’il recouvre entièrement le clavier. On dispose alors de l’équivalent d’une tablette, avec la différence notable qu’elle dispose de toute la puissance de l’ordinateur puisqu’elle n’est pas détachable.

Bien que Microsoft ne soit pas le premier fabricant à proposer un tel deux en un, cette conception est une des plus réussies, à notre avis.

Comme on en a fait une tradition avec la gamme des Surface, on offre à l’achat plusieurs configurations, commençant avec 16 Go de RAM, un disque dur SSD de 256 Go, un processeur Intel Core i5 et une carte graphique Intel Iris X. Pour ce test, nous avons hérité d’un modèle bien plus puissant, avec Intel Core i7, 32 Go de RAM, 1 To de stockage et, surtout, une carte graphique NVIDIA GeForce 3050 Ti.

Cette carte graphique dépasse, et de loin, les performances des ordinateurs destinés à un usage non professionnel. Son score avec le logiciel d’étalonnage Geekbench 5 est de 57 203, là où le plus récent MacBook Pro 2021 avec sa puce M1 Pro atteint 34 452. Mais ne vous attendez pas à disposer d’un ordinateur portable fait pour le jeu vidéo. Oui, il peut pratiquement lancer tous les AAA gourmands en ressources, mais il vous faudra parfois baisser la résolution et entendre ses ventilateurs démarrer à tout coup. Et la carte GeForce 3050 Ti ne répond pas aux exigences minimales pour la réalité virtuelle, que ce soit avec Oculus ou HTC Vive.

De fait, Microsoft a présenté le Laptop Surface Studio comme étant destiné « aux joueurs du week-end » et, surtout, aux créateurs. Il est compétent pour gérer de la vidéo avec Adobe Premiere, compiler du code pour un développeur ou répondre aux besoins d’un utilisateur de Photoshop. En format tablette avec le stylet de Microsoft, il devient une planche à dessin.

Pour le commun des mortels, les tâches quotidiennes comme la navigation web et le travail avec une demi-douzaine d’applications ouvertes simultanément sont fluides.

À ce chapitre, les capacités de son processeur quadricœur sont supérieures à la moyenne, surclassant aisément, par exemple, un Galaxy Book Pro 360, mais sont moins impressionnantes que celles des plus récents Mac.

Évidemment, l’appareil est livré avec Windows 11.

Le clavier est rétroéclairé et offre une excellente touche. La caméra avant a une résolution de 1080p et 2 MP, et permet la reconnaissance faciale avec Windows Hello.

On aime moins

Windows 11, tout comme ses prédécesseurs, n’est pas tout à fait un système d’exploitation pour tablettes. Il lui manque la conception très graphique qu’on retrouve dans un iPad Pro, par exemple. Notre Surface Laptop Studio n’est donc pas au mieux dans sa configuration tablette.

C’est une autre tradition pour les ordinateurs portables Surface, ce petit dernier coûte cher. Le petit joujou dont nous avons hérité pour ce test se vend 3449 $.

On ne dispose que deux ports USB-C Thunderbolt 4, d’une prise audio 3,5 mm et d’une prise de recharge Surface Connect. Au moins, on a en prime une entrée USB-A sur le chargeur.

On achète ?

La principale force du Surface Laptop Studio, c’est son extrême polyvalence, avec des capacités généralement au-dessus de la moyenne pour le traitement vidéo. Un créateur qui souhaiterait travailler dans l’environnement Windows y trouvera son compte. À ce prix, cet ordinateur s’adresse avant tout aux utilisateurs exigeants qui souhaitent un bel ordinateur portable capable de pratiquement tout faire.