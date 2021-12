Depuis octobre, IKEA offre une collection de meubles et d’accessoires pour le jeu vidéo conçue par la marque Republic of Gamers, dont ce support Lånespelare en bois en forme de bras de robot.

Peu d’amateurs de jeux vidéo pensent à IKEA pour s’équiper. L’entreprise d’origine suédoise a décidé de s’attaquer à ce marché estimé à 2,5 milliards de consommateurs en s’associant à une marque connue dans ce domaine, Republic of Gamers (ROG), pour offrir une collection de meubles au design épuré et d’accessoires divers.

Karim Benessaieh La Presse

IKEA-ROG

Ça commence avec un bureau de jeux Uppspel en V à hauteur ajustable, à partir de 679 $, et un fauteuil de 69 $ à 269 $. On a ensuite une flopée d’accessoires, comme l’anneau lumineux avec support de téléphone Lånespelare et un gadget du même nom pour maintenir le câble de souris. Notre coup de cœur : un support à accessoires Lånespelare en bois en forme de bras de robot.

Android 12

Une des nouveautés d'Android 12, c'est que le bouton d'alimentation sert maintenant à convoquer l'Assistant Google. On peut cependant revenir à une configuration plus classique en changeant quelques paramètres.

Plusieurs lecteurs nous ont signalé ce qu’ils considèrent comme un aspect irritant majeur d’Android 12, la toute dernière version du système d’exploitation de Google. Alors que le bouton d’alimentation sur le côté d’un téléphone a presque toujours servi à allumer, éteindre ou redémarrer l’appareil, voilà qu’il ne fait maintenant qu’appeler l’Assistant Google. Samsung fait de même depuis belle lurette avec son assistant Bixby. La bonne nouvelle, c’est qu’il est facile de retourner à une utilisation plus classique du bouton d’alimentation. Il suffit d’aller dans les Paramètres, puis Système, Gestes et, tout en bas, sélectionner Maintenir le bouton de l’interrupteur enfoncé. Décocher l’option, et votre bouton le plus important n’appellera plus l’Assistant Google.

Hive Home

Depuis le 30 novembre dernier, les produits domotiques du fabricant britannique Hive Home ne fonctionnent plus en Amérique du Nord.

Le fondateur de SmartHalo, une entreprise montréalaise qui a fermé en novembre dernier, laissant quelque 35 000 appareils déconnectés, nous avait prévenus : « Ce sont les limites de l’“internet of things” : quand les serveurs ferment, ça ne marche plus. » Quelques milliers de consommateurs québécois – on ignore leur nombre exact – ont eu la même déconvenue le 30 novembre dernier avec les produits domotiques Hive Home. Les thermostats, les prises intelligentes, les passerelles et les ampoules de l’entreprise britannique n’ont plus aucune connexion en Amérique du Nord. Même les appareils Echo ne les contrôlent plus, avons-nous constaté, contrairement à ce que soutient Hive Home sur son site. Et comme ses services étaient rendus moyennant un abonnement, les recours pour les consommateurs s’annoncent complexes.