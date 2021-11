On pourrait reprocher à Just Dance 2022 de reprendre une recette sans y apporter beaucoup de nouveau. Mais on devrait surtout saluer la constance d’Ubisoft depuis 2009 à améliorer ce jeu sans toucher à l’essentiel : son plaisir contagieux.

Karim Benessaieh La Presse

Just Dance 2022

On a retenu 40 des chansons qui tournent en boucle sur les radios commerciales depuis un an, de Believer, d’Imagine Dragons, à Chandelier, de Sia, en passant par l’improbable Chacarron et Last Friday Night, de Katy Perry. Notons la présence dans la chorégraphie de Level Up de la danseuse de Québec Enola Bédard, qui compte quelque 10 millions d’abonnés sur TikTok. Malheureusement, il faut payer un abonnement à Just Dance Unlimited pour avoir accès au catalogue de 700 chansons depuis les débuts.

Adaptateur USB-C

PHOTO EXTRAITE DU SITE WALMART.CA Cet adaptateur, de l’entreprise chinoise Zmuipng, est bien utile.

Les MacBook Pro fabriqués par Apple entre 2017 et 2020 ont beau être de bons appareils, ils sont particulièrement avares en ports, avec seulement deux entrées Thunderbolt USB-C. Difficile de réussir à brancher en même temps un moniteur en HDMI, un clavier et une souris, tout en rechargeant l’ordinateur. Heureusement, il existe des adaptateurs à bon prix, et nous en avons testé un qui remplit toutes ses promesses. Fabriqué par l’entreprise chinoise Zmuipng, l’adaptateur se branche dans un port USB-C de votre ordinateur. Vous pouvez y connecter un câble USB-C pouvant aller jusqu’à 100 W pour la charge, une entrée HDMI 4K pour le moniteur et trois entrées USB-A 3.0. Vous avez même, en prime, deux lecteurs pour cartes SD et microSD.

Bonne boulange

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Le site web bonneboulange.ca

Bonneboulange.ca, lancé cette semaine par Fleischmann, dont on trouve les levures dans tous les supermarchés, n’est pas qu’un énième répertoire de recettes. Quoiqu’elles sont tellement nombreuses et simples, montrant notamment comment faire des bagels, des danoises, des baguettes, des guimauves et des pancakes, que le site vaut le détour. Ce qui est nettement plus original, c’est que bonneboulange.ca offre une « académie », une école de cuisine qui montre, selon trois niveaux de connaissances, les bases de cet art impressionnant de la pâte bien faite, de la levure activée selon les règles et du tressage du pain. Le site, très sobre et clair, est en français, avec des vidéos en anglais sous-titrées.