On pourrait reprocher à Just Dance 2022 de reprendre une recette sans y apporter beaucoup de nouveau. Mais on devrait surtout saluer la constance d’Ubisoft depuis 2009 à améliorer ce jeu sans toucher à l’essentiel : son plaisir contagieux.

Karim Benessaieh La Presse

Comme le veut la tradition, la principale nouveauté de Just Dance 2022 réside dans l’ajout de 40 chansons populaires dans la dernière année. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept de base, il est archisimple : vous dansez sur une chanson en suivant à l’écran la chorégraphie. Vos mouvements sont suivis par la manette de Nintendo que vous tenez à la main droite, ou par votre téléphone cellulaire si vous jouez sur une autre plateforme.

IMAGE FOURNIE PAR UBISOFT

Plus vous suivez attentivement les gestes de votre danseur, plus vous gagnez d’étoiles, vous donnant des récompenses pour améliorer votre avatar ou débloquer plus de chansons et certaines versions spéciales.

Pendant votre performance, vous voyez les paroles, les mouvements à venir, vos étoiles qui s’ajoutent. Des commentaires comme « OK », « Good », « Super » et « Perfect » explosent à l’écran. Difficile de rester sagement assis devant ces chorégraphies ultravitaminées et colorées.

Influenceuse québécoise

Pour 2022, on a retenu la plupart des chansons qui tournent en boucle sur les radios commerciales, de Believer d’Imagine Dragons à Chandelier de Sia en passant par l’improbable Chacarron, Happier than Ever de Billie Eilish, Judas de Lady Gaga et Last Friday Night de Katy Perry. Notons la présence dans la chorégraphie de Level Up de la danseuse de Québec Enola Bédard, qui compte quelque 10 millions d’abonnés sur TikTok.

On a affaire ici à de la pop musclée, presque exclusivement anglophone à l’exception d’À la folie et de quelques refrains chantés en espagnol. Les amateurs de rock ou de musiques moins commerciales sont rarement invités à la danse, ici.

Comme il s’agit du quatrième Just Dance que nous essayons, un premier constat s’impose : les animations et l’arrière-plan des danseurs se sont nettement améliorés. Si les personnages étaient le plus souvent en 2D, on a maintenant droit à des effets de caméra qui tourne autour d’eux. Les arrière-plans qui consistaient généralement en un défilement d’images de synthèse sont maintenant plus variés et plus complexes.

28e au monde…

On peut jouer seul, en co-op jusqu’à six joueurs qui voient leur score combiné, ou en compétition. Si le décompte des calories vous importe, vous pouvez activer le mode Sweat qui l’affichera. Notre mode préféré, c’est le World Dance Floor. Ces tournois de trois chansons vous permettent d’affronter en ligne des dizaines d’autres danseurs, regroupés en trois niveaux. Vous voyez votre classement s’établir au fur et à mesure de votre performance.

En un tournoi, nous avons ainsi affronté 90 joueurs de 30 pays, finissant 28e, ce qui n’est pas trop humiliant. Les Brésiliens et les Américains, comme d’habitude, sont tout simplement imbattables.

On peut laisser la machine choisir notre chanson avec le mode Quick Play, utiliser le moteur de recherche par titre ou par genre pour trouver notre chanson, ou choisir parmi les listes de lecture proposées par le jeu. On a notamment une liste de recommandations personnalisées, les chansons les plus populaires au Canada, une sélection K-Pop et des titres des années 60.

Payer pour danser

Malheureusement, l’essentiel de ces listes de lecture est composé de chansons qui ne sont pas disponibles dans Just Dance 2022. C’est ici qu’on aborde la question épineuse, celle qui fait hurler les amateurs depuis des années : il faut payer un abonnement à Just Dance Unlimited pour avoir accès au catalogue de 700 chansons depuis les débuts. Le prix va de 5,49 $ pour un mois à 32,99 $ pour une année. Vous avez droit à un essai gratuit de 30 jours à l’achat de l’édition de base de Just Dance 2022.

Et si vous avez déjà acheté un des Just Dance précédents, n’espérez pas avoir accès aux titres de 2022 simplement en vous abonnant à Just Dance Unlimited. Les titres de cette année n’apparaîtront que l’an prochain.

L’autre réserve, c’est que nous avons essayé pour la première fois la version pour PlayStation plutôt que celle de Nintendo. Jouer avec son gros téléphone intelligent dans la main, sans attache, plutôt qu’avec un petit Joy-Con avec sa cordelette n’est pas très agréable, et les commandes possibles sont nettement moins évidentes. Bref, si vous avez le choix, préférez la version Nintendo Switch, et c’est probablement la première fois que nous donnons ce conseil. Mais c’est logique, tant ce jeu est axé sur un plaisir bon enfant à savourer idéalement en groupe, une spécialité de Nintendo. Et qui est devenue, avec Just Dance, celle d’Ubisoft.