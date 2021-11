Techno

Riders Republic

Se casser la gueule avec classe ★★★★

En ski, en planche à neige, en combinaison ailée ou en vélo, difficile de résister au plaisir contagieux du sport extrême qu’offre Riders Republic, le dernier bébé d’Ubisoft Annecy. Et si on se fatigue vite de ces combinaisons infinies de backflips et autres « tricks » quand on n’est pas un mordu, force est d’admettre que ce monde ouvert est très généreux et concocté de main de maître.