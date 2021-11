Il ne s’agit que d’un volet des investissements d’Ubisoft dans la province, qui s’élèveront à 950 millions dans la prochaine décennie et permettront une centaine d’embauches par année, a précisé en conférence de presse mardi à Sherbrooke le PDG et cofondateur d’Ubisoft, Yves Guillemot.

Ubisoft continue à miser gros sur le Québec. Après avoir fait de Montréal son plus important studio au monde depuis 1997, l’entreprise française a annoncé l’ouverture d’ici mars prochain d’un studio à Sherbrooke, qui accueillera d’ici 2030 250 employés.

Karim Benessaieh La Presse

Et il ne s’agit que d’un volet des investissements d’Ubisoft dans la province, qui s’élèveront à 950 millions dans la prochaine décennie et permettront une centaine d’embauches par année, a précisé en conférence de presse mardi à Sherbrooke le PDG et cofondateur d’Ubisoft, Yves Guillemot.

« J’ai toujours été intimement convaincu du potentiel fabuleux de cette province, un contexte favorable à la prise de risque, une pépinière de talents, sans oublier l’énergie communicative des Québécois », a déclaré le PDG.

AAA et convergence

PHOTO FOURNIE PAR UBISOFT Nathalie Jasmin, la nouvelle directrice du studio Ubisoft Sherbrooke

On prévoit embaucher d’ici trois ans à Sherbrooke 80 professionnels du jeu vidéo dans à peu près tous les corps de métier. À terme, en 2030, il devrait compter 250 employés. Le studio, dirigé par la productrice senior Nathalie Jasmin, qui a travaillé dix ans chez Behaviour Interactive puis dix ans chez Ubisoft Montréal, s’occupera des plus importantes franchises de l’entreprise comme Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs et Rainbow 6 Siege.

Sherbrooke aura également le mandat de contribuer à ce que Mme Jasmin a appelé « la stratégie de convergence du groupe », planchant notamment sur les services en ligne et le développement des outils de production.

Il s’agit du quatrième studio de création de jeu vidéo d’Ubisoft au Québec. Après Montréal en 1997, on a ouvert des antennes à Québec en 2005 et à Saguenay en 2018. En outre, l’entreprise française a acquis en 2008 le studio d’effets spéciaux Hybride, basé à Piedmont. Sur les 20 000 employés d’Ubisoft répartis dans 35 studios dans le monde, 5000 sont au Québec, a-t-on précisé lors de la conférence de presse.

Beat urbain et nature

Pour Sherbrooke comme pour les autres studios québécois, « l’avenir du travail chez Ubisoft sera hybride, flexible et pluriel », a annoncé M. Guillemot, alors que les employés « feront le choix de travailler de la maison, du studio ou d’un espace de collaboration ». On n’a pas encore identifié les locaux où sera installée l’antenne sherbrookoise. « On va vouloir chercher un endroit qui va plaire aux talents avec qui on va travailler, où ils pourront sortir le midi pour aller dans des petits restos, aller prendre un verre après le travail et faire des emplettes dans le quartier », a résumé Mme Jasmin.

On a notamment choisi Sherbrooke pour « son mix entre le beat urbain et la proximité de la nature », a-t-elle expliqué en réponse à la question d’un journaliste, ainsi que par l’importance de ses programmes universitaires et de recherche, ainsi que le dynamisme de ses entrepreneurs.

Ubisoft a par ailleurs annoncé un programme d’investissements ciblés de 17 millions consacrés à la formation des jeunes, au soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation. Un accélérateur destiné aux entreprises indépendantes du jeu vidéo sera également lancé en 2022.