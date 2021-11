Le Pixel 6 Pro a ses petits défauts, notamment son design peu séduisant, mais il s’agit du meilleur téléphone jamais produit par Google. Ses capacités photographiques, ses outils intégrés amusants, un processeur maison rapide et son prix concurrentiel sont enfin dignes des téléphones haut de gamme.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Avec à peine 2 % du marché, on ne peut pas dire que l’incursion de Google dans le monde des téléphones intelligents depuis cinq ans soit un grand succès. Généralement bien cotés par les critiques, ses Pixel n’attirent tout simplement pas les consommateurs. Pour la première fois en 2021, le géant des moteurs de recherche fait une incursion dans les téléphones haut de gamme avec son Pixel 6 Pro et son processeur maison appelé Tensor. Et pour le traitement graphique, la netteté et la fluidité des films ou des jeux vidéo, c’est du rapide, nos premières impressions et l’étalonnage de Geekbench 5 nous le démontrent rapidement.

Si on exclut les imbattables iPhone récents, le Pixel 6 Pro, pour la carte graphique, est très impressionnant. En ce qui concerne la puissance de son processeur huit cœurs, le Tensor est moins dominant, faisant à peine mieux qu’un Galaxy S20 FE sorti à l’automne 2020. Il dispose toutefois d’une puce expressément destinée au traitement local par l’intelligence artificielle de certaines données, ce qui le rend plus rapide. La mémoire vive est de 12 Go et l’espace de stockage de notre unité d’essai est de 128 Go. On offre à l’achat jusqu’à 256 Go.

La pile de 5003 mAh est une des plus généreuses sur le marché, capable d’assurer une autonomie de 24 heures. Elle est compatible avec la recharge sans fil pouvant aller jusqu’à 23 W et peut recharger d’autres appareils collés à son endos.

L’écran AMOLED de 6,7 po de ce téléphone est lumineux, et les couleurs, riches. On lui a donné une capacité de rafraîchissement adaptable pouvant aller jusqu’à 120 Hz.

Comme c’est la marque de commerce des Pixel, il est livré avec la plus récente version Android 12 et il profite en premier des mises à jour concoctées par Google.

Parlons photo maintenant, puisque c’est le champ de bataille préféré des téléphones intelligents. On dispose à l’arrière de trois objectifs : un grand-angle de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx avec zoom optique x4.

Et qu’est-ce que tout cela donne concrètement ? Une excellente capacité à gérer les contrastes, des couleurs très fidèles même si on peut les trouver fades comparées à celles d’un iPhone 13 Pro Max ou d’un Galaxy S21. Le mode Portrait est tout à fait délicieux, avec une capacité inégalée à saisir le sujet principal en floutant l’arrière-plan.

Précisons que Google se vante d’avoir une caméra « plus équitable » capable d’exprimer « la large gamme de la peau humaine ». Nos tests n’ont pas vraiment permis de voir une différence entre le traitement du Pixel 6 Pro et celui de nos autres appareils.

Gadget qui peut s’avérer ahurissant, mais qui ne fonctionne pas à tout coup : on dispose dans Google Photos d’un outil appelé « Gomme magique ». L’appareil vous indique quels éléments d’une photo – un passant ou une voiture qui s’est infiltrée dans votre cadre, par exemple – peuvent être effacés et le fait d’un seul clic. Une fois sur cinq, le résultat est parfait, mais la plupart des photos ne se prêtent pas à ce traitement.

On aime moins

On déverrouille le téléphone par le lecteur d’empreintes digitales caché en bas de l’écran, ou par un NIP. Aucune reconnaissance faciale n’est offerte.

Il n’y a pas d’espace pour une carte microSD.

La bande derrière le téléphone qui contient les trois objectifs principaux n’est pas très esthétique. Globalement, le Pixel 6 Pro ressemble beaucoup à de nombreux modèles haut de gamme lancés notamment par OnePlus et Samsung, et son interface Android « pure », comme le souhaite Google, ne se démarque pas.

On achète ?

On ignore s’il s’agit du déclic qui permettra à Google de réellement se faufiler dans un marché dominé par cinq fabricants, mais une chose est sûre : le Pixel 6 Pro est un bon achat. Il se compare avantageusement à des appareils haut de gamme vendus quelques dizaines, voire quelques centaines de dollars plus cher. Vous n’aurez pas le « oumph » des meilleurs téléphones Samsung ou Apple, mais vous héritez d’un appareil Android de qualité qui profite des plus récentes innovations de cet écosystème.