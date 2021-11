Techno

Testé : MacBook Pro 2021

Tout un saut de puce

Avec ses nouveaux MacBook Pro, Apple démontre qu’elle avait finalement raison de créer ses propres puces. D’une puissance digne des stations pour professionnels, la nouvelle gamme d’ordinateurs portables bénéficie en plus d’une autonomie impressionnante, d’un écran magnifique et de nombreux ports. Mais à ce prix, le MacBook Pro version 2021 dépasse probablement les besoins du commun des mortels et n’est toujours pas un choix optimal pour les jeux vidéo.