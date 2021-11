(Calgary) Amazon a annoncé lundi l’ouverture d’un deuxième centre de serveurs d’infonuagique au Canada à la fin de 2023, ce qui se traduira par des milliards de dollars d’investissements dans les années à venir.

La Presse Canadienne

Amazon Web Services, la division d’infonuagique du géant américain du commerce électronique, a précisé que le nouveau centre se situerait dans la région de Calgary afin d’offrir un meilleur service à l’Ouest canadien. Son autre centre se trouve dans la région de Montréal.

L’entreprise n’a pas précisé combien d’employés d’Amazon travailleraient directement au nouveau centre, mais a affirmé que le projet maintiendrait une moyenne annuelle estimée de 409 emplois directs d’ici 2037 grâce à la construction, la maintenance des installations, les besoins en électricité et les autres services d’assistance.

La société a également refusé de dévoiler les coûts d’investissement initiaux estimés pour le centre de Calgary, mais a indiqué qu’elle prévoyait d’investir 4,3 milliards d’ici 2037 dans la région par l’entremise de la construction, des coûts des services publics et de l’achat de biens et services auprès d’entreprises locales.

Amazon Web Services affirme avoir dépensé plus de 1,4 milliard entre 2016 et 2021 pour mettre en place et gérer son centre de données de Montréal, et estime que dans l’ensemble, elle prévoit d’investir 21 milliards d’ici 2037 dans l’infrastructure existante et la nouvelle installation albertaine.

Le directeur d’AWS au Canada, Eric Gales, a expliqué que les investissements intervenaient alors que l’entreprise constate un intérêt croissant pour les services d’infonuagique dans une grande variété de secteurs.

« Ces investissements que nous réalisons dans des infrastructures supplémentaires soutiennent la croissance rapide que nous continuons de connaître avec l’adoption d’AWS au Canada », a-t-il affirmé lors d’une entrevue téléphonique.

AWS a choisi Calgary, a-t-il expliqué, parce qu’elle est bien située dans l’Ouest canadien, qu’elle est connectée à des infrastructures nationales et internationales et qu’elle offre un accès à des énergies renouvelables qui permettront à l’entreprise d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions.

« Nous nous sommes engagés au Canada à ce que toutes nos infrastructures AWS et Amazon soient alimentées par de l’énergie renouvelable d’ici 2025, et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. »