Une jeune fintech de Toronto, Brim, est devenue cette semaine la première au Canada à offrir une carte de crédit totalement numérique qui s’ajoute en quelques minutes à Apple Pay.

Karim Benessaieh La Presse

Brim

Il faut passer par l’application mobile de cette entreprise non bancaire affiliée à Mastercard pour faire la demande et ajouter d’un clic, si elle est approuvée, la nouvelle carte à son iPhone ou son Apple Watch. On reçoit, quelques jours plus tard, une carte plus classique en plastique. « C’est très pratique, c’est ce que les consommateurs attendaient, cette expérience fluide de bout en bout avec une plateforme entièrement numérique », explique Rasha Katabi, fondatrice et PDG de Financière Brim. La fonction sera accessible pour Google Pay « dans un avenir rapproché ».

MEGAMIGS 2021

PHOTO FOURNIE PAR MEGAMIGS Depuis le dernier MEGAMIGS tenu en présentiel, en 2019 (notre photo), l’organisation a tenu deux évènements presque entièrement en ligne.

Contrairement à l’an dernier où on avait dû se rajuster en catastrophe, le MEGAMIGS 2021 a été pensé en ligne dès le départ. Et ça se voit dans la programmation gargantuesque de la grand-messe montréalaise du jeu vidéo, qui aura lieu du 9 au 14 novembre. « On a la chance au Québec d’avoir une industrie en santé, souligne Andréane Meunier, responsable de la programmation et directrice de la technologie chez Eidos-Montréal. C’est l’occasion de montrer pourquoi on est un des grands acteurs de l’industrie. » En plus de 70 conférences et de tables rondes, le grand public pourra se procurer des billets gratuits pour essayer une quarantaine de jeux et côtoyer les artisans de 39 studios sur une plateforme virtuelle.

Nintendo

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Nintendo a lancé fin octobre un nouvel abonnement qui ravira les amateurs de jeux vidéo rétro, offrant notamment neuf jeux originalement sortis sur Nintendo 64.

Envie d’un voyage dans le temps ? Nintendo a lancé fin octobre un nouvel abonnement qui ravira les amateurs de jeux vidéo rétro. Pour 63,99 $ par année, on a accès aux services habituels de Nintendo Switch Online – jeu en ligne, une centaine de jeux NES et Super NES, sauvegardes infonuagiques – auxquels on a greffé un « ensemble additionnel ». Cette fois, ce sont la Nintendo 64 et la SEGA Genesis qui sont en vedette. On y trouve notamment les bons vieux Mario Kart 64, Star Fox 64, The Legend of Zelda – Ocarina of Time et Sonic The Hedgehog 2. Bon, la transition sur une télévision 4K de ces ancêtres est parfois douloureuse, mais ils restent follement amusants. En prime : une extension à Animal Crossing, New Horizons.