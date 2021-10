Karim Benessaieh La Presse

Cybervocabulaire

Comment dit-on « keylogger » et « phishing » en français ? En ce mois de la cybersécurité qui s’achève, l’Office québécois de la langue française ajoute son grain de sel avec 200 définitions des concepts les plus connus dans ce domaine. « L’enregistreur de frappe » et l’« hameçonnage » sont les traductions conseillées pour les deux premiers exemples. On a bien apprécié le « tatouage numérique » pour cette pratique rarement traduite appelée « watermarking », qui consiste à insérer une signature reconnaissable dans les documents numériques. Et c’est même l’occasion d’apprendre de nouveaux concepts comme le « surchiffrement », qui consiste à crypter plusieurs fois des données, la « reprise sur sinistre » après une attaque ou notre préféré, le « pot de miel », où on attire les pirates avec un appareil volontairement vulnérable.

Nos critiques

IMAGES FOURNIES PAR EIDOS-MONTRÉAL ET NINTENDO Marvel’s Guardians of the Galaxy, orchestré par le studio Eidos-Montréal, impressionne avec son graphisme de haute voltige, son humour décapant et son histoire saisissante. Du côté de Nintendo, Mario Party Superstars reprend pour la 17e fois une recette éprouvée depuis 1999, où quatre joueurs lancent les dés sur un plateau virtuel.

Deux jeux vidéo complètement différents ont retenu notre attention cette semaine. D’abord, Marvel’s Guardians of the Galaxy, orchestré par le studio Eidos-Montréal, nous a totalement séduits avec son graphisme de haute voltige, son humour décapant et son histoire saisissante. Vous assumez le rôle d’un blondinet encore accroché aux années 1980, Star-Lord, aidé par un quatuor complètement disparate, Gamora, Rocket, Drax et l’homme-arbre Groot. Seule réserve : l’omniprésence des combats difficiles qui s’enchaînent. Du côté de Nintendo, Mario Party Superstars reprend pour la 17e fois une recette éprouvée depuis 1999, où quatre joueurs lancent les dés sur un plateau virtuel, ramassent pièces et étoiles et s’affrontent dans 100 minijeux, dont certains repris de la Nintendo 64 et du GameCube.

Uncharted

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Considérée par bien des joueurs comme la série de jeux d’action-aventure par excellence, une des premières avec Assassin’s Creed qui a redéfini le genre, Uncharted n’avait jamais eu droit à une adaptation au cinéma. Il en est question depuis les tout débuts de cette franchise exclusive à PlayStation, vendue à 41 millions d’exemplaires entre 2007 et 2017. Le suspense est levé : Sony a confirmé récemment la sortie d’un film en février 2022, mettant en vedette Mark Wahlberg, Antonio Banderas et, dans le rôle principal de Nathan Drake, Tom Holland. La bande-annonce est de bon augure, avec ce mélange d’humour, d’archéologie, de combats et d’escalades constantes caractéristique d’Uncharted.