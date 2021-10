Techno

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Solides, les gardiens ★★★★★

Marvel’s Guardians of the Galaxy, orchestré par le studio Eidos-Montréal, est un petit bijou. Ce jeu vidéo comme on en voit peu mêle graphisme de haute voltige, humour décapant et histoire saisissante. Mais accrochez-vous, les combats sont sans pitié.