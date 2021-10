La sonnette Nest Doorbell de Google est maintenant offerte avec une pile rechargeable, peut reconnaître les visages et son design est brillant par certains aspects. Mais elle coûte cher et ne remplit pas toujours ses promesses.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

On voit dès l’installation de la Nest Doorbell que les ingénieurs de Google ont pensé aux petits détails. Ce nouveau modèle comprend une pile rechargeable qui vous permettra de la visser sur n’importe quelle porte ou surface, sans se préoccuper du filage. Son autonomie annoncée est entre un et six mois, selon votre utilisation.

On commence donc par la charger en insérant un câble USB-C pendant quelques heures et on la configure avec l’application Google Home. Une vidéo nous montre comment installer d’abord son support métallique, et une belle surprise nous attend : la boîte contient un deuxième support en angle qui permet de centrer la vision de la caméra si vous installez la sonnette sur un côté de la porte. Une bonne idée.

Une fois la sonnette complètement chargée, on l’amarre au support sur la porte. Pour l’enlever par la suite afin de la recharger, pas besoin de dévisser comme on doit le faire avec la sonnette Ring, la rivale proposée par Amazon. Avec la sonnette Nest, il suffit d’insérer dans le haut de l’appareil une clé spéciale fournie pour la décrocher. Encore une fois, belle trouvaille.

À partir de là, chaque fois que la sonnette détecte une présence, elle envoie une notification sur vos appareils mobiles, téléphone ou tablette. Elle vous indique s’il s’agit d’une personne, d’un colis, d’un animal ou d’un véhicule, et vous avez accès gratuitement aux vidéos des trois dernières heures. Si quelqu’un sonne, tous les appareils Google Home de la maison émettront un petit carillon et une voix vous annoncera que « Sonnette indique que quelqu’un a sonné ».

Vous pouvez voir en direct ce que la sonnette détecte dans votre appareil mobile, à partir de l’application Home, ou en le demandant gentiment à votre Nest Hub doté d’un écran. Vous pouvez également, en appuyant sur l’icône du micro, parler à la personne à la porte.

La résolution vidéo est bonne, de 960 sur 1280 pixels pour 30 images par seconde, avec une caméra orientée à la verticale pour filmer les visiteurs de haut en bas.

Si vous vous abonnez à Nest Aware pour 8 $ par mois ou 80 $ par année, avec essai gratuit de 30 jours, ce sont les évènements vidéo des 30 derniers jours qui sont disponibles. Surtout, vous obtenez la fonction de reconnaissance des visages familiers. Pour chaque évènement, vous êtes invité à identifier la personne avec son nom.

Et ça fonctionne plutôt bien, disons deux fois sur trois. La sonnette aura de la difficulté à reconnaître une personne qui quitte la maison, qui porte un masque ou un couvre-chef quelconque. Même limite pour la détection des colis : il faut qu’ils soient bien visibles et identifiables, ce qui ne nous est arrivé qu’une fois sur deux.

On aime moins

On a beau avoir défini une zone plus restreinte de détection de la caméra, la sonnette Nest génère beaucoup, beaucoup de fausses alertes. Il suffit d’un passant sur le trottoir ou de décorations d’Halloween qui ballottent au vent pour déclencher une notification. Nous avons rapidement rendu ces notifications silencieuses devant l’avalanche d’alertes dès les premiers jours.

L’autonomie de la pile laisse à désirer. En 12 jours de test, avec une température automnale clémente, nous avons consommé la moitié de la pile. On n’ose imaginer ce qui va arriver lors des grands froids.

À 239,99 $, auxquels il faut idéalement ajouter l’abonnement à Nest Aware, ce gadget coûte cher.

Si vous voulez entendre une annonce vous indiquant que quelqu’un a sonné, vous devez avoir un haut-parleur intelligent de Google. Sinon, vous n’aurez que des notifications sur votre appareil mobile.

On achète ?

Globalement, nous avons trouvé la Nest Doorbell un peu moins utile que la Ring que nous avions testée. Ses notifications incessantes et la configuration peu intuitive dans l’application Google Home sont probablement à blâmer. Et l’autonomie de sa pile est nettement insuffisante.

Mais il faut reconnaître que la reconnaissance des visages et des colis, même imparfaite, les possibilités d’installation et la facilité de la retirer, ainsi que les enregistrements vidéo gratuits des trois dernières heures sont des arguments à l’avantage de la Nest Doorbell. Un utilisateur de l’écosystème Google, qui possède déjà son haut-parleur intelligent, sera probablement mieux servi avec cet appareil.