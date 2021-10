Après avoir profité de la nouvelle puce 100 % Apple l’an dernier, « un gigantesque pas en avant » selon l’entreprise, les MacBook Pro ont droit à un véritable coup de fouet cette année avec deux nouvelles puces encore plus puissantes et une série de nouveautés.

Karim Benessaieh La Presse

Pour sa deuxième série d’annonces de l’automne 2021 ce lundi, Apple a réservé la place d’honneur à ses ordinateurs portables pour professionnels, les MacBook Pro, qui seront offerts avec des tailles d’écran de 14 et 16 pouces. Les deux disposent dorénavant d’une nouvelle génération de puces Apple Silicon, basée sur une architecture ARM inspirée des appareils mobiles, qui permet graduellement depuis 2020 au fabricant américain de délaisser les processeurs Intel.

70 % plus rapide

Ces nouvelles venues, la M1 Pro et sa version supérieure M1 Max, ont permis à Apple d’y aller d’un véritable feu d’artifice de statistiques étonnantes lors de l’annonce.

Il s’agit, a-t-on précisé d’entrée de jeu, « des puces les plus puissantes jamais construites par Apple ». Le processeur central, ou CPU, serait ainsi 70 % plus rapide que la précédente M1, qui battait déjà à plates coutures la plupart des compétiteurs. Le processeur graphique (GPU) de la M1 Pro a été présenté comme deux fois plus rapide que celui de la M1, et celui de la M1 Max, plus de six fois.

Combinés à une meilleure efficacité énergétique, ces processeurs permettent maintenant de pratiquement doubler l’autonomie de la pile, qui est maintenant de 21 h de lecteur de contenu vidéo pour le MacBook Pro 16 pouces.

PHOTO APPLE VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Tim Cook prend la pose avec un nouveau MacBook Pro

Ces ordinateurs portables intègrent pour la première fois des écrans Liquid Retina XDR, atteignant 1600 nits de luminosité avec 7,7 millions de pixels pour le modèle 16 pouces. Ils atteignent maintenant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et intègrent la fameuse encoche en haut de l’écran typique des iPhone. On leur a adjoint de nouveaux ports, et ils proposent maintenant trois ports Thunderbolt 4, une sortie HDMI, une entrée pour carte SDXC et une charge rapide utilisant MagSafe. Les connaisseurs ont noté que le clavier avait subi quelques modifications, avec la disparition de la TouchBar et le retour des touches de fonctions. Ces ordinateurs arriveront sur les tablettes le 26 octobre prochain, à des prix de départ de 2499 $ pour le modèle 14 pouces et de 3149 $ pour le 16 pouces.

AirPods nouveaux

Un des plus grands succès d’Apple ces dernières années, les écouteurs sans fil AirPods, ont droit à une troisième version qui sera disponible également à compter du 26 octobre, au prix de 239 $. Ils ont un design qui se rapproche des AirPods Pro, sans les embouts de silicone et l’annulation du bruit ambiant, et sont maintenant résistants à la sueur et à l’eau. On a vanté leur nouvelle capacité de s’ajuster automatiquement à leur utilisateur, selon sa position et l’endroit où il se trouve, une fonction appelée Adaptive EQ, et leur capacité à diffuser en audio spatiale. L’autonomie des piles a été améliorée et est maintenant de six heures, avec 24 h supplémentaires stockées dans l’étui.

PHOTO APPLE VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Susmita Dutta, de Apple, présente les nouveaux AirPods

On a par ailleurs annoncé un nouveau type d’abonnement à moindre coût, Voice Plan, qui ne permet l’accès aux chansons d’Apple Music que par Siri et la commande vocale. Il est inutilisable pour tout appareil non Apple. Ce forfait à 4,99 $ sera disponible « plus tard cet automne » dans 17 pays, incluant le Canada.