La Charge 5 offre pour la première fois un écran couleur tactile AMOLED, un éclairage présenté comme deux fois plus lumineux que celui de la version 4 et un mode d’affichage permanent.

Fitbit a gâté son moniteur d’activité physique de milieu de gamme, ajoutant un écran couleur et une panoplie de capteurs à la toute nouvelle Charge 5. Il reste toutefois un bon ménage à effectuer dans son interface parfois incompréhensible.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Entre la coûteuse Sense à 399,99 $ et la très minimaliste inspire 2 à 129,95 $, Fitbit propose la Charge 5. Pour 229,95 $, le nouveau modèle 2021 offre pour la première fois un écran couleur tactile AMOLED, un éclairage présenté comme deux fois plus lumineux que celui de la version 4 et un mode d’affichage permanent.

Mais vous ne la confondrez pas avec une Apple Watch ou une Galaxy Watch, avec son petit écran haut de 3,7 cm sur 2,3 cm de largeur. On a accès à 23 horloges différentes, très colorées, qui affichent généralement trois informations simultanément. Le classique, c’est l’heure, le nombre de pas et la fréquence cardiaque.

On a accès à très peu de sous-menus, notamment pour les réglages, les notifications du téléphone, le minuteur ou le choix d’une activité physique, en faisant glisser son doigt de gauche à droite ou de bas en haut sur l’écran. Aucun bouton ici, uniquement cette possibilité de défilement, avec l’option de tapoter deux fois ou de lever le bracelet vers soi pour réveiller l’écran. Les textos et les appels entrants s’affichent automatiquement, mais il n’y a aucune possibilité de répondre sur le bracelet.

La Charge 5 a un GPS intégré et peut mesurer les distances et établir une carte géographique de votre activité physique sans compter sur le téléphone. Sa spécialité, et c’est sans doute un des aspects qu’on apprécie le plus chez Fitbit, c’est de détecter d’elle-même votre activité, parmi les sept principales. Courez ou embarquez sur votre vélo et elle commencera à enregistrer et à afficher les statistiques pertinentes. Résistante à l’eau jusqu’à 50 m, elle est adaptée à la natation.

Par défaut – et il nous a fallu un petit moment pour comprendre –, la Charge 5 vibre pour vous indiquer que vous avez atteint votre fréquence cardiaque maximale ou minimale. Elle peut se mettre automatiquement en pause si vous interrompez votre activité. On dispose par la suite d’une carte indiquant notamment les zones de fréquence cardiaque, les calories brûlées et l’élévation.

Ça, c’est pour le sport. Fitbit a ajouté une panoplie de capteurs qui vont en plus établir votre état de santé. Il faut la porter trois nuits pour voir apparaître un bilan complet, basé sur votre fréquence respiratoire, la variation de la température de la peau et la saturation en oxygène. En combinant ces données avec votre propre ressenti, dans l’application, la Charge 5 établit votre « score de stress » et la qualité de vos nuits de sommeil. On annonce également que la Charge 5 pourra établir un électrocardiogramme pour détecter la fibrillation auriculaire. La date de disponibilité de cette fonction n’est pas encore connue.

Enfin, l’autonomie de la pile est d’environ cinq jours, selon notre expérience, un peu moins que ce qui est promis, mais tout de même largement supérieure à celle des montres intelligentes.

On aime moins

Naviguer dans cet appareil sans bouton, ne serait-ce que pour revenir à l’écran d’accueil, est plutôt frustrant.

Dans les faits, l’écran utilisable est plus petit qu’il n’y paraît, à cause des grandes bordures. Il est loin d’être évident, à moins d’avoir une vue parfaite, de bien voir les informations affichées et encore moins de naviguer dans les sous-menus de la Charge 5.

En théorie, on peut utiliser ce bracelet pour payer à la caisse avec Fitbit Pay. Au Canada, seule une demi-douzaine d’institutions financières ont embarqué, la plus connue étant RBC avec la carte Visa.

Globalement, nous avons toujours autant de difficultés à modifier les paramètres des appareils Fitbit. Est-ce dans un sous-menu du bracelet ou dans l’appli ? Comment enlever les vibrations intempestives dès qu’un changement de fréquence cardiaque est détecté ? Où retrouve-t-on exactement notre bilan d’activité physique ?

Deux fonctions ont disparu depuis la Charge 4 : le contrôle de Spotify et la météo.

On achète ?

On apprécie les Fitbit pour un effet quasi magique chaque fois, et la Charge 5 est dans cette lignée : elles encouragent indéniablement l’activité physique. Leur simplicité d’utilisation – si on se contente des réglages de base – et leur autonomie en font de précieux entraîneurs.

Mais ne les confondez pas avec des montres intelligentes comme celles qu’Apple et Samsung ont popularisées : il leur manque le fini logiciel et la polyvalence. Si c’est uniquement pour le sport, vous allez être bien servi.