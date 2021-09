Techno

Une année de retouches pour Apple

iPad standard et mini retouchés, Apple Watch avec un plus grand écran, quatre modèles d’iPhone 13 aux caméras améliorées, mais aucun produit réellement nouveau. Pour son rendez-vous annuel de septembre, mardi, Apple a clairement placé l’année 2021 sous le signe de la retouche et de l’itération plutôt que de la révolution.