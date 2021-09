iPad standard et mini revampés, Apple Watch avec un plus grand écran, quatre modèles de iPhone 13 aux caméras améliorées, et aucun produit réellement nouveau. Pour son rendez-vous annuel de septembre, Apple a clairement placé ce mardi l’année 2021 sous le signe de la retouche et de l’itération plutôt que de la révolution.

Karim Benessaieh La Presse

iPad pour téléconférences

Le PDG Tim Cook a lancé les annonces avec le iPad 9e génération, pour « un marché qui n’a jamais été aussi fort et qui a grossi de 40 % cette année », a-t-il expliqué.

Maintenant équipé d’une puce A13 Bionic « trois fois plus rapide que le meilleur Chromebook et six fois plus rapide que son plus proche compétiteur Android », a assuré le PDG, ce iPad présente surtout une amélioration marquante : une caméra avant ultra grand-angle de 12 mégapixels.

PHOTO APPLE VIA REUTERS Tim Cook devant la gamme de iPad

Cette caméra lui permet d’ajuster automatiquement le cadre tout en filmant, afin d’inclure tous les sujets en temps réel, une fonction appelée « Centre Stage ». La fonction est utilisée tant pour Facetime, l’application vidéo d’Apple, que pour des plateformes de téléconférence comme Zoom et Webex ou un réseau social comme TikTok.

Cette tablette dotée d’un écran de 10,2 pouces est disponible en précommande au prix de départ de 429 $, et sera disponible à partir du 24 septembre.

Mini et USB-C

Le tout nouveau iPad mini, lui, a bénéficié des premières améliorations depuis belle lurette, d’abord en lui intégrant la nouvelle puce A15 Bionic. En réduisant au maximum les bordures, il offre dorénavant un écran de 8,3 pouces et une touche d’alimentation sur le dessus qui fait également office de lecteur d’empreintes digitales. Il dispose lui aussi de la caméra avant ultra grand-angle et de la fonction Center Stage. Comme on l’avait déjà fait avec des modèles précédents de iPad, le mini est maintenant compatible avec la prise USB-C, en voie de devenir un standard universel. Il est de plus compatible avec l’Apple Pencil de 2e génération, qui s’attache magnétiquement et se recharge sur le côté de la tablette. Il sera disponible en boutique à compter du 24 septembre, au prix de 649 $.

Clavier et vélo

En ce qui concerne le produit que Tim Cook a qualifié sans fausse modestie de « meilleure montre intelligente au monde », l’Apple Watch, la toute nouvelle Series 7 offre essentiellement un écran plus grand, pouvant aller jusqu’à 45 mm. On a réussi cette évolution tout en gardant un cadre de la même taille, en réduisant les bordures à 1,7 mm. Les boutons tactiles sur l’écran ont été agrandis, et on a maintenant la possibilité d’utiliser un mini-clavier directement sur la montre.

PHOTO JAE C. HONG, ASSOCIATED PRESS

Enfin, les amateurs de vélo vont se réjouir d’une nouveauté que bien d’autres montres intelligentes offraient : leur activité physique préférée sera désormais détectée automatiquement par l’Apple Watch. La Series 7 sera disponible « plus tard cet automne », indique-t-on de façon laconique.

Mise au point et 120 Hz

Comme l’an dernier, on a présenté quatre modèles de iPhone, du plus petit iPhone 13 mini avec son écran de 5,4 pouces jusqu’au iPhone 13 Pro Max, de 6,7 pouces, tous dotés de la nouvelle puce A15 Bionic.

Les moins coûteux, les iPhone 13 standard et mini, se démarquent par un nouveau système de deux caméras à l’arrière placées en diagonale. Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, eux, disposent en outre d’un téléobjectif avec zoom 3x.

PHOTO JAE C. HONG, ASSOCIATED PRESS

La grande nouveauté, sur laquelle on a le plus insisté, est une fonction vidéo appelée Cinematic Mode. Le téléphone effectue une mise au point sur différents points, soit automatiquement avec l’intelligence artificielle soit manuellement en appuyant sur l’écran. La mise au point peut par ailleurs être retravaillée après la capture.

Les iPhone 13 Pro, eux, introduisent une nouveauté chez Apple qui était déjà répandue chez plusieurs fabricants Android : des écrans pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Apple y a intégré une fonction appelée « ProMotion » qui fait passer le taux de rafraîchissement de 10 à 120 Hz selon les besoins, épargnant ainsi la batterie. Ces deux modèles les plus coûteux offriront également pour la première fois un espace de stockage de 1 To. Ces quatre modèles seront sur le marché à compter du 24 septembre, à partir de 949 $ pour le iPhone 13 mini jusqu’à 1549 $ pour le iPhone 13 Pro Max.