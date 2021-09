Techno

Testé : Galaxy Watch4 Classic

Quand Samsung souffle dans le cou d’Apple

Avec son beau design, son interface améliorée et des capteurs à la tonne, la Galaxy Watch4 Classic est de toute évidence la meilleure montre intelligente pour Android. Enlevez-lui quelques facteurs irritants, notamment l’absence de l’Assistant Google et une autonomie de pile limitée, et elle deviendra une rivale de taille pour l’Apple Watch.