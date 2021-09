On le sait, les disques durs SSD, sans pièces mobiles, sont beaucoup plus rapides que les bons vieux HDD, et ceux de Samsung sont particulièrement réputés.

Karim Benessaieh La Presse

Samsung SSD 980

Le problème, jusqu’à tout récemment, c’est que les SSD du fabricant sud-coréen étaient souvent les plus coûteux. Ce n’est plus vrai depuis le lancement du Samsung SSD 980, offert à 179,99 $ pour 1 To, une aubaine. Il s’agit d’un SSD sans mémoire vive interne, appelée DRAM, généralement moins coûteux mais aussi moins performant. Nous l’avons installé et testé sur un portable qui était déjà équipé d’un SSD, un SanDisk X400 avec une vitesse de lecture honnête de 425 Mo/s. Avec le SSD 980 de Samsung : 2202 Mo/s, soit cinq fois plus rapide. Étonnant.

Windows 11

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Le grand changement dans Windows 11, c’est la disparition du bouton Démarrer, et son remplacement par une barre de tâches centrée.

On sait depuis juin dernier que Microsoft lancera une 11e version de son système d’exploitation Windows, on a maintenant la date : ce sera à compter du 5 octobre prochain. La mise à jour gratuite s’effectuera « progressivement », annonce-t-on, d’abord avec les appareils les plus récents. On peut attendre d’être notifié pour la mise à jour ou accélérer les choses en allant directement dans la section Windows Update des Préférences. Le grand changement, c’est la disparition du bouton Démarrer, et son remplacement par une barre de tâches centrée. Nous n’avons toujours pas réussi à nous y adapter, après l’avoir testée sur une Surface X depuis quelques semaines. Mais on convient que Windows 11 présente un design épuré et semble plus fluide.

YouTube Gaming

PHOTO PR NEWSWIRE Une quatrième vedette de Twitch, Tim Betar, connu sous le pseudo TimTheTatMan, a annoncé cette semaine qu’il transférait ses activités sur YouTube Gaming.

Là où Microsoft s’était cassé les dents avec Mixer, une plateforme de diffusion en continu de jeu vidéo qui n’a jamais réussi à concurrencer Twitch et qui a disparu le 22 juillet dernier, Google semble avoir le vent dans les voiles avec YouTube Gaming. Une quatrième vedette de Twitch, Tim Betar, connu sous le pseudo TimTheTatMan, a annoncé cette semaine qu’il transférait ses activités sur YouTube Gaming, laissant sur Twitch ses quelque 7 millions d’abonnés. Il suit à quelques jours près le transfert d’une autre vedette de Twitch, Ben Lupo, connu sous le pseudo DrLupo. Les deux hommes ont un autre point commun : ils ont expliqué aux médias faire ce geste pour passer plus de temps avec leur famille.