Les écouteurs Pixel Buds A-Series de Google n’ont pas le meilleur son, ne satisferont pas les mélomanes et surtout pas les utilisateurs d’Apple. Mais leur prix abordable, leur design et surtout leur intégration incomparable à Android les aident à se faire pardonner. 

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Inaugurer une nouvelle paire de Pixel Buds A-Series, c’est d’abord faire l’expérience de leur connectivité totale à l’univers Android. Dès l’ouverture de l’étui qui leur sert de chargeur, ils sont détectés par un téléphone Pixel qui s’y connecte directement. L’application pour leurs paramètres est déjà incluse dans le système d’exploitation. Pour tout autre téléphone Android, il faut aller chercher l’application Écouteurs Pixel Buds dans le Google Play Store. Elle n’existe pas pour iOS et les produits Apple.

Les options de configuration dans cette appli sont minimales : c’est ici qu’on peut par exemple désactiver l’Assistant Google, choisir d’amplifier les basses ou laisser les écouteurs s’adapter au son ambiant, ou encore mettre à jour le micrologiciel. C’est surtout ici qu’on nous décrit le fonctionnement des écouteurs, notamment leur comportement quand on les tapote.

Un coup, et on répond à un appel ou on arrête et reprend la musique. Deux coups, on passe à la chanson suivante ou on raccroche. Trois coups, c’est la chanson précédente ou refuser de prendre un appel. En maintenant longuement son doigt sur un des écouteurs, on appelle l’Assistant Google ou on écoute les notifications.

Et cet Assistant est là à tout coup, sans bogue, quand on lance un « OK Google » ou qu’on appuie longuement sur un écouteur. On peut lui demander de monter le volume, de lancer une chanson ou un genre musical, quelle heure il est ou quelle température il fait, d’allumer ou d’éteindre les appareils domotiques de la maison – bref, une des milliers de choses que cet assistant vocal sait faire. Nous avons trouvé plus facile d’interpeller Google avec les Pixel Buds A-Series sur les oreilles que sur le téléphone lui-même.

Il est possible, si on est patient, d’utiliser l’application Traduction de Google pour une conversation en direct. Votre interlocuteur parle dans votre téléphone dans une des 100 langues reconnues et vous entendez la traduction dans vos écouteurs. Quand vous parlez à votre tour, la traduction est diffusée sur les haut-parleurs du téléphone dans la langue de votre interlocuteur. Honnêtement, nous y sommes arrivés quelques fois, mais la procédure est loin d’être facile et elle est peu intuitive. On n’aimerait pas trop que notre vie dépende de ce gadget.

Une des qualités vraiment distinctives des Pixel Buds, qu’on a conservée avec les A-Series, c’est leur design hybride, comme de petits boutons de type Galaxy Buds auxquels on a ajouté une tige pour les faire tenir comme des AirPods. On a des écouteurs agréables à porter, qui ne bouchent pas l’oreille, mais qui ne tombent pas pendant les activités physiques.

Leur autonomie annoncée est de cinq heures, et ils peuvent se recharger quatre fois avec leur étui. Ils sont classés IPX4, soit résistants à l’eau et à la transpiration.

Enfin, ils ne coûtent que 139,99 $.

On aime moins

Comme leurs rivaux chez Apple, les AirPods, les Pixels Buds A-Series ont un rendu sonore très moyen. La basse est timide, les hautes sont criardes, seules les moyennes fréquences ont une belle définition. Nos Pixel Buds A-Series ne font pas du tout le poids devant des Jabra Elite 75t ou des Galaxy Buds Pro. Ils sont même légèrement surclassés par les étonnants Jabees Firefly Vintage à 62 $. Ils s’apparenteraient plutôt à des AirPods Pro, des écouteurs honnêtes dont les qualités, comme dans le cas des Pixel Buds A-Series, sont plus axées sur le design et l’aspect logiciel.

À la différence des AirPods Pro, par contre, on n’a aucune fonction d’atténuation du bruit ambiant ni de possibilité de recharge magnétique.

En conversation téléphonique, le verdict est mitigé. Certaines conversations se sont bien déroulées et l’interlocuteur entendait bien notre voix, mais parfois, c’était plus laborieux.

Bien qu’on puisse les connecter par Bluetooth aux appareils Apple, et profiter des commandes tactiles, on n’a alors aucune possibilité de configuration. Et l’Assistant Google n’est plus accessible.

On achète ?

Écartons d’abord les utilisateurs Apple, ils ne profitent pas des plus grandes qualités des Pixel Buds A-Series, soit leur intégration à l’écosystème Android. Pour leur prix, et pour un usage quotidien et pendant les activités sportives, il s’agit de toute évidence d’un bon achat. Mais vous serez déçu si vous cherchez des écouteurs pour la musique : ce n’est pas leur force.